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大股東陷洗錢案疑雲？昱泉、泰偉：不影響營運

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
圖為今年企業聯賽，台灣體育運動大學女壘隊改名「新力旺旺獅女壘隊」，新力旺總裁莊周文（右）、台體大校長林華韋（左）簽約。報系資料照
圖為今年企業聯賽，台灣體育運動大學女壘隊改名「新力旺旺獅女壘隊」，新力旺總裁莊周文（右）、台體大校長林華韋（左）簽約。報系資料照

市場昨（17）日傳出，全台最大洗錢集團幕後金主，竟是身價百億的新力旺國際控股集團總裁莊周文，他所直接、間接持有股份的上櫃遊戲商昱泉（6169）、泰偉昨日雙雙跌停，今日也以跌停開出，並有上千張賣單等著出場。泰偉表示，案件屬於大股東個人行為，目前營運一切如常；昱泉也指出，新力旺集團透過大敦投資持有昱泉股份，但都沒有實際參與經營，對公司並無影響。

泰偉是博弈設備與遊戲業者，過去以博奕遊戲系統為主要產品，深耕義大利市場；近二年泰偉積極轉型，攻入網路博奕遊戲市場，並已成為公司營收的主要來源。泰偉表示，莊周文是在2018年底私募普通股時以個人名義應募，雖擔任董事但沒有介入公司經營，營運仍由董事長兼總經理楊南平主導，因此該事件對公司並無影響。

遊戲研發商昱泉則說明，新力旺集團透過大敦投資公司持有昱泉部分股份，大敦投資目前雖然擔任2席董事，但從未實際參與經營，事件本身對公司運作沒有產生任何影響。

對於莊周文目前的動向，昱泉、泰偉都稱這屬於股東個人行為，且不影響公司營運，因此未積極聯絡。

昱泉 力旺

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