衛福部公告 「細胞治療技術資訊專區」改版上線

衛生福利部公告，「細胞治療技術資訊專區」改版上線，將提供細胞治療正確完整資訊以保障民眾權益。

衛福部表示，自2018年9月發布特管辦法，開放自體免疫細胞、自體脂肪幹細胞、自體骨髓間質幹細胞、自體纖維母細胞、及自體軟骨細胞等六類細胞治療技術，可於國內核准之醫療機構施行，截至今年8月14日，衛福部共接獲147件申請案，已核准46件細胞治療計畫，遍布全國24家醫院。

為提升民眾對細胞治療正確認識，充分揭露目前已獲准的細胞治療計畫及施行機構等資訊，衛福部公布「細胞治療技術資訊專區」，除了公開揭露已核准之細胞治療計畫相關資訊，包括醫療機構名單、施行項目、適應症、收費方式與金額、及符合人體細胞組織優良操作規範（GTP）的細胞製備場所名單等。

在專區中也會提供細胞治療相關衛教資訊及線上檢舉專區，民眾可透過該網頁搜尋合法提供細胞治療之機構，一旦發現有違法提供治療或跨大不實廣告者，亦可透過該專區向衛福部檢舉。

改版後的「細胞治療技術資訊專區」，分為「認識細胞治療」、「細胞治療哪裡找」及「檢舉專區」，對於已核准之細胞治療計畫可於「細胞治療哪裡找」進行搜尋，民眾可藉由易於查詢之介面，依據治療器官部位（疾病）、地區、費用或醫院規模，查詢到合法的細胞治療技術資訊。

此外，專區也提供連結至「台灣臨床藥物資訊網」，民眾可藉此了解執行中的細胞治療臨床試驗，或想尋求參加管道者，均可於該網站查到相關資訊。

至於「認識細胞治療」專區，則提供細胞治療相關衛教資訊，邀請國內專家撰寫細胞治療新知，讓民眾對於細胞治療技術有正確的認識，以利與主治醫師充分溝通選擇合適的治療。

衛福部強調，依目前臨床證據，細胞治療並非癌症治療之萬靈丹，接受治療前應徵詢醫師之專業意見，若有發現任何醫療機構或廠商，未經許可執行細胞治療，或散播誇大、不實之廣告訊息，「細胞治療技術資訊專區」也提供線上「檢舉專區」，只要檢具電子郵件信箱及相關佐證資訊，就可以至該專區、或逕向所在地衛生局提出檢舉。