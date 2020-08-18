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高雄青創發展補助123件提案申請 10萬以下通過率高

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄是海港都會、海洋城市，為吸引青年返鄉，營造更好的發展環境，市府祭出青年創業發展補助等資源，鼓勵青年來申請。圖／高雄市政府提供
高雄是海港都會、海洋城市，為吸引青年返鄉，營造更好的發展環境，市府祭出青年創業發展補助等資源，鼓勵青年來申請。圖／高雄市政府提供

高雄市政府青年局開辦青年創業發展補助，每案最高補助100萬元，申請情形踴躍，今年有123家青創事業提案申請，10萬以下有6件、10萬以上有117件。10萬以下審查後有5件通過，過案率超過8成。

青年是城市成長最重要的動能，高雄市青年局在前市長韓國瑜任內成立，市府當青年後盾，市府推動青年創業發展補助政策，希望發掘及扶植具潛力的青創事業，刺激青年創新能量，並給予返鄉創業青年適時助力，帶動城市經濟向上，

高雄市青年局表示，舉凡在高雄設立未滿8年、資本額未達3千萬元，且負責人為設籍高雄市3個月以上的公司或商業，皆可向青年局申請創業發展補助。為鼓勵青年創業初期，多加善用及共享高雄的產官學社創業資源，及早確立市場定位及商業模式，提高創業成功率，針對進駐高雄青年創業推動聯盟成員的創育場域，且僅申請房租補助的案件，無須檢附計畫書即可申請。

青年局也推出快速通關機制，補助金額10萬元以下案件，透過青年局審查即可核定，無須再提送審查會，簡化行政作業。

青年局代理局長顏己喨說，今年申請在6月底截止，除10萬元以下案件已核定，其他申請案件正辦理實地訪視及相關審查作業，待完成後也會公布補助名單。

創業 青創 韓國瑜

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