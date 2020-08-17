台灣水果茶飲打進杜拜 一芳海外市場報喜

新冠肺炎疫情重創全球餐飲業，但卻引爆插旗海外市場的台式手搖茶新一波成長動能，主角更從珍珠奶茶轉變為強調純淨食材的水果茶。其中，來自台中的「一芳水果茶」正是代表！

不畏新冠疫情衝擊，以水果茶系列打響品牌名號的「一芳水果茶」，今年品牌維持強勁成長動能，除全球門市總數仍保有超過千家規模外，下半年更還有北歐瑞典、中東杜拜以及法國巴黎等展店計畫，成功在歐洲、美洲、澳洲及亞洲等16個國家插旗。

一芳也成為台灣眾多手搖飲品牌中，唯一以「水果茶」為主打商品，並將水果茶帶到國際市場的第一品牌。一芳水果茶去年營收逾20億元，今年隨著海外持續展店，預估業績目標可成長二成以上。

一芳水果茶董事長柯梓凱表示，今年前兩季受全球疫情影響，部分市場雖調整展店步伐，但全球佈局是品牌的長期規劃，「用水果茶跟世界做朋友」更是品牌發展的目標。

「危機正是最好的機會點！」柯梓凱說，當其他品牌因疫情釋出店面時，反而讓一芳海外代理商有機會搶進一級商圈；此外，消費者更因此而重視健康，水果茶系列飲品也成為購買手搖飲時的優先選擇。

尤其，健康風氣盛行的美國北加州，新鮮水果茶飲更特別受到喜愛；而加拿大溫哥華近日與哆啦A夢的跨界聯名，也成為當地討論的熱話題，都帶動下半年展店的亮麗成績。

光是今年7月間，一芳水果茶就開出8家海外新門市，包括美國北加州、南加州、加拿大溫哥華、泰國、菲律賓、柬埔寨及澳門等；緊接著8月份，則是陸續在加拿大多倫多、美國西雅圖和日本高田馬場等城市，再開出6家門市。

第4季更將首度進駐巴黎、瑞典與杜拜。柯梓凱說，法國人對飲食特別講究，喜歡簡單純淨的食材，法國據點又位於巴黎市第一區精華商業地段，該區有著名的羅浮宮等觀光景點，一芳有十足信心在當地掀起水果茶風潮。

目前，一芳水果茶在海外已有171家分店，海外業績占營收比重約四成，預計年底開店目標可達200店。其中美國北加州門市，大杯水果茶售價折合約新台幣185至195元間，約為台灣售價的兩倍，月營業額最高更逼近400萬元。

柯梓凱強調，一芳除堅持使用優質台灣茶葉與在地新鮮水果，嚴選食材原物料，讓招牌水果茶成為一芳在世界各國的銷售冠軍之外，台灣之光珍奶系飲品「黑糖粉圓鮮奶」，也排名一芳海外銷售的亞軍。

目前，門市每天需手工熬煮黑糖粉圓，部分歐美門市還採限時販售，且為回應各國消費者的口味喜好，海外門市更特別研發抹茶黑糖粉圓鮮奶、可可黑糖粉圓鮮奶等，增添更多元風味和選擇。