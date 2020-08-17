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台資包材廠吉源步入傳統旺季 看好下半年營運

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導

台資金屬包裝廠吉源-KY（8488）展望今年下半年，由於公司中國大陸各廠區目前皆已恢復正常生產及出貨，第2季營收及獲利也較第1季明顯改善，法人認為，時序步入夏季傳統旺季，飲料產業有望暢旺，吉源下半年營運及獲利均可望持續向上。

吉源主要營業項目為馬口鐵罐、鋁罐、底蓋等金屬包裝材料之生產和印刷。吉源17日股價以13.8元作收，上漲0.25元。

吉源今年第2季財報，營收5.35億元，稅後虧損3,681萬元，每股稅後虧損0.55元，由於大陸地區新冠病毒疫情較為和緩，各營運據點均陸續復工，且在大陸地區消費市場逐步復甦的助益下，若與第1季稅後虧損3,829.5萬元相比，虧損幅度逐步收斂。

吉源今年上半年營收10.4億元，稅後虧損7,511萬元，每股稅後虧損為1.11元。

吉源表示，今年第1季因大陸及全球受到新冠病毒疫情影響，嚴重影響終端市場消費，也拖累公司今年上半年營運表現，第2季隨著全球疫情逐漸趨緩，第3季迎來飲料旺季，以及中秋節將至，吉源提到，該節日為大檔，將會是營收的高峰期，加上受惠於天氣炎熱，有機會旺到過年。

營收

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