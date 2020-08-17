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健亞轉投資開發抗阿茲海默症超音波 將在澳洲進行臨床

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

健亞生技（4130）今（17）日宣布，與轉投資公司浩宇生醫共組的澳洲合資公司，致力於開發「導航聚焦式超音波」NaviFUS系統，可用來治療中樞神經系統疾病，擬在澳洲進行首次用於阿茲海默症治療的臨床試驗。

這項臨床試驗將評估其對於病人的安全性與潛在療效，於8月中旬獲得澳洲常春藤名校莫納許大學（Monash University）附屬阿爾弗雷德醫院（The Alfred）許可執行，為世界首創以腦神經外科普遍使用的「光學導航」系統，結合浩宇專利「定位」技術，將聚焦超音波精準定位於海馬迴，進行治療。

建亞指出，現有標準藥物治療只能對少數阿茲海默症患者有極小且短暫的症狀緩解，大多數病人效益有限，且治療反應差異性大。

目前唯一被歐盟核准用於治療阿茲海默症、且已在歐洲上市的醫療儀器，為由瑞士Storz Medical公司研發的穿顱脈衝刺激（Transcranial Pulse Stimulation, TPS）裝置，可維持或改善部分阿茲海默症的症狀，但無作用於血腦屏障之開啟。

而NaviFUS系統提供一嶄新的治療方式，藉由釋放聚焦式超音波能量，輔以精準導航作用至海馬迴，可有效且暫時地打開該部位的血腦屏障，除增加血管通透性、減少β類澱粉蛋白質與Tau蛋白堆積外，更可活化微膠細胞的清道夫作用並促進神經新生，以改善阿茲海默症病症的功效。

前述作用已在老鼠實驗上獲得驗證，期能在澳洲的臨床試驗進一步驗證其在人體的安全性與療效。

健亞總經理朱佳真表示，健康老年人約20-30%有中度至高度的β類澱粉斑，但沒有明顯認知功能下降的問題；海馬迴是阿茲海默症認知功能退化與成人腦部主要神經新生的交集區域，研究顯示，海馬迴對於位置及空間的連結與認知有關鍵重要性，說明了阿茲海默患者的經常性迷路與遺忘與海馬迴的關聯。

NaviFUS在澳洲的試驗將是世界第一個用光學導引超音波裝置，作用於阿茲海默病人海馬迴的臨床試驗，除了使用阿茲海默症相關量表、β類澱粉蛋白質與Tau蛋白的生物標記作為療效指標以外，也將以較容易觀察且阿茲海默症病人普遍出現的憂鬱症狀之改善，作為探索性療效指標，檢視其作用關連性。

阿茲海默症

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