永豐金租賃挺進南台灣 高雄分公司開幕

在政府積極推動中小企業及製造業發展下，租賃產業發展具穩固基礎，為深耕在地化經營，永豐金控旗下子公司永豐金租賃13日舉辦高雄分公司開幕儀式，由永豐金租賃董事長魏哲弘與總經理林佳亨共同主持。

高雄為台灣製造業生產重鎮、台灣南部最大城市，擁有台灣最大商港，在鋼鐵、造船、石化等群聚產業一直具有發展力度。永豐金租賃在高雄設立正式據點，營運團隊將提供專業的融資租賃服務，近距離地為當地客戶提供資金服務，滿足企業客戶們在不同營運階段多元的資金需求。

魏哲弘表示，永豐金租賃已累積二十餘年之專業經驗，支持中小企業一向不遺餘力，中南部一直是永豐金租賃服務的重要區域，設立高雄分公司為公司在業務發展及服務台灣在地企業重要的進程，目前也陸續布局台中等城市，以提供當地企業專業、即時及客製化融資服務，與客戶一同茁壯成長，快速掌握中小企業需求，全力支持政府經濟發展。

永豐金租賃於1997年9月於台北成立，主要營業項目為分期付款買賣、融資租賃業務、汽車租賃、不動產租賃及融資等相關業務，為具備金控資源及租賃彈性之誠信專業公司，提供企業客戶完整且有效率之財務解決方案，高品質的服務觸角遍布各地，在台灣、緬甸、泰國、香港、大陸南京、天津等地皆設有營業據點，此次設立高雄分公司，提供更多南台灣中小企業客群融資需求，成為客戶營運成長的最佳伙伴。