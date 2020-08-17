快訊

臨床首例！台灣新冠疫苗研發 國光獲准人體試驗

永豐金租賃挺進南台灣 高雄分公司開幕

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

在政府積極推動中小企業及製造業發展下，租賃產業發展具穩固基礎，為深耕在地化經營，永豐金控旗下子公司永豐金租賃13日舉辦高雄分公司開幕儀式，由永豐金租賃董事長魏哲弘與總經理林佳亨共同主持。

高雄為台灣製造業生產重鎮、台灣南部最大城市，擁有台灣最大商港，在鋼鐵、造船、石化等群聚產業一直具有發展力度。永豐金租賃在高雄設立正式據點，營運團隊將提供專業的融資租賃服務，近距離地為當地客戶提供資金服務，滿足企業客戶們在不同營運階段多元的資金需求。

魏哲弘表示，永豐金租賃已累積二十餘年之專業經驗，支持中小企業一向不遺餘力，中南部一直是永豐金租賃服務的重要區域，設立高雄分公司為公司在業務發展及服務台灣在地企業重要的進程，目前也陸續布局台中等城市，以提供當地企業專業、即時及客製化融資服務，與客戶一同茁壯成長，快速掌握中小企業需求，全力支持政府經濟發展。

永豐金租賃於1997年9月於台北成立，主要營業項目為分期付款買賣、融資租賃業務、汽車租賃、不動產租賃及融資等相關業務，為具備金控資源及租賃彈性之誠信專業公司，提供企業客戶完整且有效率之財務解決方案，高品質的服務觸角遍布各地，在台灣、緬甸、泰國、香港、大陸南京、天津等地皆設有營業據點，此次設立高雄分公司，提供更多南台灣中小企業客群融資需求，成為客戶營運成長的最佳伙伴。

永豐金控

相關新聞

航空客運何時恢復？ 華航：恐怕到第四季都要再觀察

全世界新冠肺炎疫情仍嚴峻，究竟何時能出國旅行。華航認為，全球未疫情未舒緩，航空客運可能到第四季都還要再觀察。

董事捲入全台最大洗錢案 亞果遊艇發聲明澄清

市場今日傳出，刑事局追查全台最大的洗錢集團，幕後金主竟是身價百億的集團總裁，臉書社團「反老鼠會聯盟」表示，這名莊姓總裁就...

民俗月前車市衝高峰 兩大廠8月暑休

武漢肺炎疫情意外催出買氣，推動車廠上半年表現亮眼；7月更在民俗月前加大促銷帶動下，總掛牌數衝上今年新高。不過，8月下旬將...

【MIC專欄】訂製合身服務 老人健身學校需求正旺

我們常說銀髮族群市場潛力看好，但商機雖大，不過應如何下手，卻困擾著許多對此一市場有興趣的人，早就進入高齡社會的日本經驗值得進一步參考。

豆府奪上半年餐飲獲利王 股價飆高

豆府不畏疫情，上半年營收與獲利均寫新高，並擠下瓦城勇奪餐飲類EPS王，激勵今天早盤股價飆高近漲停至180元，逼近先前18...

東元下半年業績看逐季微增 今年獲利拚6年來次高

電機大廠東元馬達業務儘管有疫情變數影響，不過仍有機會受惠台商回流建廠需求，法人估東元下半年業績可逐季微幅成長，今年獲利有...

運價強強滾！長榮目標價 外資喊16元

受惠運價強漲，長榮（2603）第2季虧轉盈，摩根大通最新報告指出，長榮財報優於預期，運輸需求持續旺盛下，看好貨櫃股行情一...

東陽前7月每股稅前賺0.83元 AM接單看逐月升

汽車零配件大廠東陽今年前7月自結累計稅前淨利新台幣4.29億元，每股稅前純益0.83元。法人預期售後服務市場（AM）業績...

房市漲勢已從蛋黃區到蛋白區 謝金河：「兩大內涵」值得留意

房市透露了跟過去不一樣的訊息。

林技典專訪／燦坤線上販售 強打獨家產品

問：實體通路與電商策略如何操作？

林技典專訪／燦坤改革 拚重返3C通路龍頭

燦坤營收規模長年稱霸國內3C通路業，今年上半年首度遭全國電超車。面對同業來勢洶洶，燦坤董事長林技典強調，將透過門市整改、...

林技典專訪／他，帶人做事 直球對決

燦坤董座林技典熱愛打羽球，他有一個由會計師組成的球隊，林技典擅長殺球，喜歡直球對決，他把打羽球的精髓投放到燦坤的經營管理...

熱門新聞

行動通訊申訴增…中華電信承認：建設5G影響4G收訊

力晶 開發新冠解決方案

車市火熱 三大車廠狂加班

三大因素助攻 聯發科5G晶片出貨喊衝

紓困加碼？蘇揆：預算有限

郭台銘7月再買鴻海430張 今年來已加碼4,260張

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。