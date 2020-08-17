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董事捲入全台最大洗錢案 亞果遊艇發聲明澄清

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
市場傳出，刑事局追查全台最大的洗錢集團，幕後金主竟是身價百億的集團總裁，同時也是興櫃股亞果遊艇（7566）的董事。圖／亞果遊艇集團提供
市場傳出，刑事局追查全台最大的洗錢集團，幕後金主竟是身價百億的集團總裁，同時也是興櫃股亞果遊艇（7566）的董事。圖／亞果遊艇集團提供

市場今日傳出，刑事局追查全台最大的洗錢集團，幕後金主竟是身價百億的集團總裁，臉書社團「反老鼠會聯盟」表示，這名莊姓總裁就是新力旺國際控股集團總裁。由於新力旺國際控股集團總裁莊周文同時也是興櫃股亞果遊艇（7566）的董事，造成亞果遊艇今日興櫃股價崩跌，收盤股價以下跌15.82%作收。

亞果遊艇表示，針對有媒體報導內容提及亞果遊艇的投資人，因報導訊息為股東的私人投資行為，為免不實內容造成民眾誤解，亞果遊艇開發表聲明如下：

1.亞果遊艇由董事長侯佑霖、總經理張慶祥管理營運，營運正常且業績穩健成長，並主動揭露資訊，保障投資人權益。

2.新力旺集團與亞果遊艇集團為各自經營事業體，並無參與亞果遊艇集團營運策略事項。個別股東的私人事務，對本公司財務及業務並無任何影響，不造成公司財務損害，亦無損害全體股東及會員的利益。

3、媒體報導股東個人事務，對個別股東的私人事務，本公司均無從回應。

4、任何未經查證傷害本公司的不實謠傳，已逾越法律涉及誹謗刑責，亞果遊艇開籲請社會大眾勿任意傳播不實謠言，以免觸法。

根據亞果遊艇年報，新力旺國際控股公司擁有亞果遊艇兩席董事，持股比例29.08%，其中之一的代表人是莊周文，他除了是新力旺國際集團總裁，也有馬來西亞丹斯里、馬來西亞彭亨州拿督、寮國國家建設銀行董事、寮國經濟合作發展集團董事等經歷。

新力旺亦被外界指亞果遊艇負責人侯佑霖一同入主燦星旅遊，目標要在國旅市場「一條龍」，不過，燦星旅今發布重訊表示，莊周文及新力旺國際控股集團非本公司之股東，特此聲明澄清。

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