富邦媒北區物流中心獲SGS驗證 年底邁向30座倉庫

富邦媒（8454）旗下「momo北區自動化物流中心」成為全台第一間取得SGS「ISO 9001：2015品質管理系統（Quality Management System）」驗證通過的物流中心，今（17）日舉行授證儀式。富邦媒總經理谷元宏表示，隨著線上購物的蓬勃發展，物流倉儲成為近年重點發展項目，momo也加速擘劃物流服務的藍圖，今年年底朝向30座倉庫邁進。而透過SGS的驗證可望推進momo物流倉儲體系達到一致性，奠定發展的良好地基。

谷元宏表示，momo北區自動化物流中心於2017年正式竣工，為公司第一座自建倉儲，並導入領先業界的自動化物流技術。至今營運服務最多供應商、最多顧客數、商品品項數最多，在今年則是以物流品質全面提昇邁進。

谷元宏表示，momo北區自動化物流中心今年度在SGS品質管理原則導向的稽核中，通過「ISO 9001：2015」驗證。除了積極進行顧客滿意度調查、擬定顧客抱怨應變措施，也透過顧客抱怨分析及內部稽核，檢視服務過程與系統，持續改善找出可精進的項目；並透過教育訓練、員工訪談、內部宣傳等溝通管道，推動全員參與。在「流程方法」方面，momo北區物流中心制定標準程序，使物流各作業間串聯，以達良好的品質要求；管理層面上則制定追蹤SQI服務品質指數（Service Quality Index），以客觀證據及統計資料執行作業決策。