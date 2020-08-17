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鑫盛傳媒更名「鑫聖」 打造多元獲利模式

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導
鑫聖網路劇《大約是愛2》劇照。圖／鑫聖提供
鑫聖網路劇《大約是愛2》劇照。圖／鑫聖提供

公開發行公司、影視IP開發公司鑫盛傳媒（6587）持續調整營運方針，以「深耕台灣、在地發展」策略，積極布局衍生商品開發、短視頻、經紀業務等IP開發周邊業務，上周五（14）日鑫盛召開股臨會通過更名為「鑫聖傳媒」，未來將展開全新的風貌。

鑫聖利用大陸成功的影視本業為基礎，將成功經驗複製回台灣。台灣的影視內容題材從IP翻拍到在地文化，鑫聖在製作上結合台韓戲劇優點，並且利用自身的發行優勢，將戲劇、電影等引進到大陸華語市場，也進一步聚焦在海外和歐美市場。

鑫聖的策略合作夥伴「上海劇浪」，從商務合作、衍生品的開發、文創地產、音樂OST到經紀業務等都專門獨家授權給鑫聖；雙方先前憑藉著網路劇《大約是愛》、《淺情人不知》等戲劇，開啟全新商務時代，內容方與品牌方的合作關係展現出1加1大於2的加乘效果。

透過《大約是愛》和《淺情人不知》的高點擊率不僅為植入品牌方帶來大量曝光的機會，好的戲劇內容更能產生口碑行銷效果，持續帶動觀眾回流，延續龐大的經濟效益。

鑫聖過去的作品，包括網路短劇《繪梨醬的告白日記》於各大網路影音平台上架，以藝人陳大天反串爆笑、甜點料理，單集點擊突破45萬次；《星不了情》請來星座專家郭子乾犀利講解12星座，總點擊量逾870萬。鑫聖也儲備許多優質的IP項目，同時也正緊鑼密鼓的籌備短視頻節目。

隨著仙俠大劇《重紫》的IP版權順利售出，也為鑫聖7月營收帶來約2,000萬元入帳。《重紫》之後的IP周邊業務也將由鑫聖包辦，藉由拓展兩岸影視周邊業務的合作，為台灣影視產業動能加值，開創更多元獲利。

鑫聖網路劇《大約是愛2》劇照。圖／鑫聖提供
鑫聖網路劇《大約是愛2》劇照。圖／鑫聖提供

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