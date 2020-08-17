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運價強強滾！長榮目標價 外資喊16元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
長榮早盤一度漲停。（券商軟體）
長榮早盤一度漲停。（券商軟體）

受惠運價強漲，長榮（2603）第2季虧轉盈，摩根大通最新報告指出，長榮財報優於預期，運輸需求持續旺盛下，看好貨櫃股行情一路燒，將長榮目標價從13元提高到16元，評等「優於大盤」。

長榮今（17）日持續發酵財報利多，早盤一度漲停，10點20分左右仍大漲約9%。

摩根大通表示，受惠運價大漲，產能嚴格控管，長榮第2季由虧轉盈，大賺31億元，其中，財報揭露營業費用較去年同期下滑16%，整體上半年費用減少10%，明顯緩衝了持續疲弱的營收表現。長榮的獲利結構出現重要轉變。

摩根大通分析，運輸需求回溫帶動報價勁揚，成長榮轉骨的關鍵動能，值得注意是，德國大型貨櫃公司Hapag Lloyd公布上半年財報也因為運價反彈優於預期，EBITDA較去年同期大增47%；Hapag Lloyd全年展望重申不變。

摩根大通統計，近期運價續強外，摩根大通運輸大數據指數（Big Data Shipping Index，BIDSI）也顯示經濟解封帶動全球運輸持續成長，特別是跨太平洋線的需求在所有海運線中表現最強，7月以來上海出口集裝箱運價指數（SCFI）較去年同期飆升95%，而長榮該運線貢獻比重為全球貨櫃股第一高，受惠度最高。

到上周為止，SCFI仍較去年同期飆漲45%，來自SCFI美西線及美東線強勁彈升了149%、54%。摩根大通看好長榮基本面再成長，對今、明、後年每股純益（EPS）預測上修到0.83元、1.08元、1.3元。

長榮 摩根 財報

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