決定買房不考慮了 這三都上半年決策時間縮短

今年新冠肺炎疫情爆發以來，上半年房市買氣也由衰轉旺，根據住商機構統計平均銷售天數發現，全台中古屋去化天數與上半年相比，仍從去年的106天縮短至104天，其中台北市、桃園市、台中市的平均銷售天數減少至百天以內，顯見買方對未來房市表現具信心，決定購屋的時程上也縮短。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，今年上半年房市買氣變化大，3月中疫情爆發嚴峻時買氣一度遇冷，但隨著降息房貸利率探底的利多釋出後，加上國內疫情趨穩，除了先前的累積的買盤出籠，換屋族及置產族也相繼在5月以後相繼進場，推升疫情後的市況。

根據住商機構統計上半年平均去化天數，累計從疫情嚴峻到趨穩的銷售狀況，桃園市平均銷售天數以94.2天最短居冠，其次是台北市銷售天數的95.9天，台中市也縮短至97.1天，高雄市也與去年同期相比減少，但仍落在104.1天。至於新北市與台南市的中古屋平均銷售天數，卻較去年同期來的較長。

郎美囡表示，今年上半年交易量受疫情影響有限，不過有意願購屋的買方反而多數決定時程較短，因此全國的平均去化天數略有縮短，其中台北市、台中市受高端客戶回台布局，尤其大筆資金急需可投放標的，買方思考時間減少，而桃園市受建設話題帶動，買方購屋踴躍，這三都不動產去化天數不到一百天。

至於去化天數最多的台南市，近幾年因南科議題及其延伸出的重劃區話題，交易量也逐步增加，不過有不少在市場上不易銷售的物件終於售出，故平均去化天數超過4個月的時間。

不過在疫情趨穩後的5月開始，中古屋買氣連續2個月反彈，信義房屋總經理劉元智也指出，這兩個月來中古屋買氣升溫迅速，過去房市盤整時期，待售房屋流通天數平均約70到90天，疫情趨穩後的兩個月，則平均縮短到50到60天。

展望下半年房市表現，住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，在國內疫情趨緩，市場也逐漸復甦，尤其低利、游資充沛，海外回流資金及產業鏈布局態勢明顯，故不動產市場後市可期。