台中大墩國際青年商會 「水映唐寶寶夏日童樂會」登場

台中市大墩國際青年商會今（16）日假台中后里水映親子露營區，舉辦「唐寶寶夏日童樂會」，大墩青商當場將此次的活動經費，全數捐贈給唐氏症基金會。

今天活動非常豐富，除了豆志服務社鼓陣表演、認識昆蟲、點心大會師、小朋友闖關活動之外，sNug健康科技襪也贊助200雙襪子。

現場也開放民眾樂捐，不限金額就可以自己選一樣唐寶寶準備的伴手禮。

大墩青商會長林育生表示，青年商會本著服務人群的目的，每年都會舉辦愛心公益活動，看著唐寶寶闖關遊戲中天真無邪的笑容，還有見到他們與家長一起玩水、在沙灘玩遊戲，以及在草地上奔跑，一切的辛苦都值得了。

社團法人中華民國優質家庭教育發展促進會，多年來深根於輔導青少年圓夢，與生態保育觀念的推廣。這次與大墩青年商會及水映露營區合作舉辦活動，現場搭設七個體驗區，分別為3D列印達人、小小科丁工程師、氣球小頑童、甲蟲王者、考古DIY大考驗、烘焙大師、魔術玩創意。

並由協會志工與教育部青年發展署109年青年暑期社區職場體驗計畫的青少年工讀生帶動下，讓唐氏症與肯納症的孩子們，體驗與操作平常學不到的知識與技能，並延伸教育部推動科丁教學的核心，使孩子感受科技帶來的便利與未來性。

而現場也會有豆志服務社所領軍的生態小尖兵講師群，為孩子們介紹各種生態動物，與讓他們了解目前地球遇到哪些問題及因應之道。生態小尖兵培訓計畫為豆志服務社自發性的長期專案，目前已於全台超過百所中小學進行教學，並培訓了約5,000名生態小尖兵。

林育生強調，要改變台灣與地球，必須從教育著根，當我們害怕於手機網路對青少年危害的同時，是否想過如果將科技的力量導向生態保育，愛地球，救環保，並且讓青少年置於這場環境革命的前端，如此一來，他們將擁有目標與使命，科技對他們而言，也會從沉迷轉變為正向力量。

此次活動的協辦單位水映親子露營區表示，水映是讓家庭享受歡樂時光的休閒空間，團隊相信透過戶外體驗，可以讓小孩更自主、正向增進家庭間的情誼。