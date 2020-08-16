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張國煒親自執飛 星宇寵「粉員」機啟航

張國煒親自執飛 星宇寵「粉員」機啟航

經濟日報 / 記者黃文奇/台北即時報導
星宇航空董事長張國煒，今天一早就親自執飛寵粉絲、員工航班。圖／星宇提供
星宇航空董事長張國煒，今天一早就親自執飛寵粉絲、員工航班。圖／星宇提供

星宇在秒殺紀錄的「煒」出國飛行假期體驗好評落幕後，加碼推出「星宇人飛行假期體驗航班」。

星宇說，為感謝粉絲長久以來的支持，並慰勞辛苦工作的員工，K董（董事長張國煒）特別邀請40名粉絲、員工及親友一起到空中放暑假，就是要寵星粉、寵員工！

此次航班班號為JX8888，以航機編號Ｂ-58201的 A321neo飛航，表定於今（16）日早上11：00自桃園機場起飛，航線從台灣東部向南方向飛行，預計下午14：40返抵桃園機場。

星宇指出，今（16）日早上07：30開始，星宇航空報到櫃檯即有排隊人潮。有員工表示，從籌備時就加入星宇航空，平日較少有機會實際接觸飛機，今天也是第一次搭乘星宇航空，很開心可以跟家人、同事，還有星粉們一同共襄盛舉。

星宇說，此次星宇同樣安排了候機室拍照活動及機坪勤務車大賞，高規格款待星粉及員工。透過星宇航空官方臉書活動抽中名額的幸運星粉們，特地提早抵達候機室，拿著特別準備的趣味拍照道具拍照打卡，現場氣氛熱絡歡樂。來自台北的陳先生表示：每天密切都關注星宇航空社群帳號，很喜歡小編時常分享有趣的航空知識，非常期待近距離欣賞勤務車輛及飛機，一定要跟星宇地勤人員合照。

另登機時更是驚喜連連，Ｋ董現身於機艙內並親自向旅客打招呼，最後更與所有旅客玩起大合照，眾人對鏡頭開心大喊：星宇航空，出發！星宇人飛行假期體驗航班宣布正式啟航。

星宇航空董事長張國煒（右），在機艙內跟粉絲合照。圖／星宇提供
星宇航空董事長張國煒（右），在機艙內跟粉絲合照。圖／星宇提供
星宇航空董事長張國煒（右二），在機場跟粉絲合照。圖／星宇提供
星宇航空董事長張國煒（右二），在機場跟粉絲合照。圖／星宇提供

星宇航空 桃園機場

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