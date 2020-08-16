春江水暖鴨先知 國際連鎖餐飲品牌插旗信義、大安

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經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
台北市就業服務處為服務有求職需求民眾，力邀廠商參與區域型小型現場徵才活動。圖／北市勞動局提供
台北市就業服務處為服務有求職需求民眾，力邀廠商參與區域型小型現場徵才活動。圖／北市勞動局提供

台北市就業服務處為服務有求職需求民眾，力邀廠商參與區域型小型現場徵才活動。本周邀請九家企業廠商，共釋出340個工作機會，歡迎準備新加入職場、二度就業或有轉職需求的民眾，可親自前往各就業服務站參加徵才活動。

北市勞動局長陳信瑜表示，國內消費市場景氣回溫，本土餐飲龍頭王品集團將於9月份在台北市大安區積極展店，8月19日於信義就業服務站，為王品集團旗下青花驕、和牛涮及聚鍋等品牌辦理現場徵才活動，王品餐飲公司所提供大廳見習襄理職缺為公司培養餐飲人才的重要管道，主要是著眼於透過做中學的過程，作為日後晉級升遷的基礎，且計時人員時薪更可高達213元，餐飲業是入行門檻不高，著重人格特質的產業，建議有心於此業發展的求職者，只要具有熱情、積極及主動的特質，都歡迎來面試。

政府發放三倍券活絡消費市場，同時振奮就業市場，使得勞動力需求增加。由於消費市場景氣回溫，國內業者開始積極展開佈署，為因應各產業人力需求增加，北市就服處除了辦理中、大型就業博覽會外，同時邀請廠商參與各就業服務站每周所辦理的現場徵才活動，求職者只要做好自我準備，積極報名參與各就業服務站的現場徵才活動，一定可以找到理想的工作。同時為確保求職民眾權益，本週參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

陳信瑜提醒，防疫新生活期間請參加就服處各就業服務站所舉辦之各場微型現場徵才活動之求職民眾，當天配合各就服站現場進行量體溫及酒精手部消毒作業，若無法維持1.5公尺安全社交距離，請配戴口罩。

就服處表示，就服站的現場徵才活動每週一次，強調區域性及在地化，市民朋友就近求職、工作，可節省不少的交通用度，再配合工時彈性調配，當可一舉數得，且就業媒合服務完全免費，活動相關訊息歡迎請洽台北人力銀行的OKWORK網站，查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線(02)2308-5231。

徵才活動 求職 王品集團

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