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全台最夯徵才博覽會 台北「青銀就業博覽會」湧人潮

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
青銀就博會一早湧現排隊人龍。　圖／北市勞動局提供
青銀就博會一早湧現排隊人龍。　圖／北市勞動局提供

全台最夯徵才博覽會在台北，今（15）日「青銀就業博覽會」有159家廠商參與，27家廠商是第一次參與。一早即湧現排隊人龍，許多社會新鮮人及中高齡求職的民眾，搶得先機爭取優先面試機會，可感受到民眾在後疫情時期積極求職的動力。截至下午2時，參加面試共有4,697人，熱門徵才廠商前四名為鼎泰豐、亞洲藏壽司、樂意傳播及微風廣場，預估今日媒合率為55％。

台北市勞動局局長陳信瑜表示，台北市每一場的就業活動都是全台的指標，「參與人數最多、平均薪資最高、徵才企業廠商家數」最多，這次職缺數更高於上一場畢業季4,000多，達7,000多個職缺同時推出，平均薪資突破新高3.6萬起跳m

徵才廠商以「住宿餐飲業」最多有41家，佔25.79%，平均薪資33K、第二為「製造業」有39家，佔24.53%，平均薪資38K、第三為「批發及零售業」26家，佔16.35%，平均薪資34K，求職者要把握機會。台北青年職涯發展中心（TYS）在會場設有職前準備專區，不分齡提供職涯發展評估，還不知道未來頭家底兜位的民眾，可以諮詢後再到攤位求職，穩定求職找到最適合的工作。

許多徵才企業表示即使疫情產生海內外就業市場的改變，也是整頓公司的機會，優先儲備人力以備迎接下半年產業的復甦。上午會場採現場報名制的職前準備服務，48個名額在活動開始1小時內即爆滿。場內有許多是家長帶著剛畢業的孩子一同前來尋職，尤以鼎泰豐徵才攤位顯現最多青年求職者等待面試，另有聽障者使用會場手語翻譯服務，由手語翻譯員協同至華泰大飯店攤位面試。

陳信瑜說，北市就服處將持續協助北市有求職需求的民眾順利進入就業市場，中型實體徵才活動將在9月接續辦理，並有亞洲藏壽司專案招募活動，並呼籲在場廠商跟民眾多多利用會場設置的視障按摩站，尤其鼓勵企業進用視障按摩師進駐企業，不僅提供按摩師就業機會、提升企業形象也能合乎法規，增進員工福利。詳情及更多徵才相關訊息請上台北就業大補帖網站( www.okwork.taipei )或電洽台北人力銀行02-23380277、台北市境內可撥1999轉58988洽詢。

徵才活動 求職

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