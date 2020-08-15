「裕盛沁森林」完銷新案啟動預約 藝文展匯聚舊雨新知

裕盛建設在台中市八期重劃區豐樂公園旁推出的「裕盛沁森林」，公開二週圓滿完銷，裕盛建設今(15)日在位於五權西路的接待會館，舉辦新銳藝術家陳培瑜「女子樣」個展，吸引許多已購客戶及民眾到場參觀。

裕盛建築機構近幾年深耕高綠覆、低密度的八期重劃區房市；四年前在八期豐樂公園附近推出「裕盛森邸」，標榜「綠適居健康宅」，才一推出，就造成熱銷。

目前，裕盛建築機構旗下有裕盛與裕翔兩家建設公司，近年推案屢屢創下「100%完銷」的好口碑，最新作品「裕盛沁森林」公開短短兩週就全數完銷，在市場造成話題。

「裕盛沁森林」基地位於南屯豐功路，規劃地上7樓、地下二層大樓建築，17戶住家、1間店面，每坪單價約40萬元，每戶總價在1,300萬至1,700萬元間。33至42坪的2、3房格局，小而美的規劃，頗受年輕族群青睞。

裕盛建設董事長陳育崇表示，八期豐樂公園旁的新案目前早鳥預約中，散步公園、捷運豐樂公園站、文心秀泰均近距可達，預計規劃與「沁森林」系出同門的全齡適居宅，市場詢問度熱絡。

同時，裕盛承襲品牌熱衷藝文活動的文化，特別在「沁森林」接待會館美學藝所，舉辦新銳藝術家陳培瑜「女子樣」個展，展覽從即日起至10月底，現場共展出16幅作品，主要是用一個真誠聆

聽的態度，來探討女性議題。

陳育崇說，曾受邀至歐洲參展並深獲肯定的陳培瑜，透過豐沛奔放的色彩，展現當代女性的生命百態；在系列作品中，可以看到各樣鮮明的色彩來呈現女子不同樣貌，並在作者的筆觸下，將這

些故事轉換成光的力量呈現給大家。

裕盛建設舉辦這次展覽，除了「女子樣」系列作品之外，同時展出2018年法國「巴黎羅浮宮卡賽爾廳商業展」與，以及同年度法國參展發表於「Business Art Fair Paris」的「浮生若夢」系