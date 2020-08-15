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饗應振興消費 SOGO邀三大主題餐廳插旗新竹

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
建國餐飲管理顧問公司董事長魏建國表示，「三合院」追隨SOGO百貨的強力集客力設店，新竹店店裝以年輕時尚的風格呈現，給顧客不同的視覺感受。記者李珣瑛／攝影
建國餐飲管理顧問公司董事長魏建國表示，「三合院」追隨SOGO百貨的強力集客力設店，新竹店店裝以年輕時尚的風格呈現，給顧客不同的視覺感受。記者李珣瑛／攝影

結合美食強大的聚客力，新竹SOGO饗應振興，今年暑假調整地下一樓商場引進「泗川見」巴蜀極品麻辣鴛鴦鍋、老字號粵式餐廳「三合院」、來自日本的「東京純豆腐」三家異國美食主題餐廳，為「吃四方」再添生力軍，將於明（16）日盛大開幕，帶領饕客們用味蕾周遊列國。

開幕前夕，三家餐廳今（15）日聯袂招待地方上近百名特境家庭親子優先品嚐，也提供孩子們展演課業以外才藝的舞台，暖心行動為孩子們今年的暑假留下美好回憶。

「泗川見」巴蜀極品麻辣鴛鴦鍋吃到飽，是高雄知名百年火鍋品牌泉成集團推出的全新品牌，全台首店就在新竹SOGO。「泗川見」執行長張瑞麟表示，泗川見主打正宗巴蜀麻辣鴛鴦鍋，獨特香麻味的湯底，結合十多種中藥材精心熬煮，溫和不嗆口，除了傳統的巴蜀麻辣鍋底之外，更加以升級配方打造出泗川正宗酸菜魚鍋、剝皮辣椒排骨鍋，同時提供數十種的生鮮時蔬、頂級黑毛和牛、季節性新鮮海產、飲料甜點冰品自助吧、招牌酸辣粉、港點、主廚限定川味熟食料理等，愛吃辣、敢吃辣的饕客們絕對不能錯過。此外，泗川見也使用時下最夯的「升降鴛鴦鍋」，只要一個按鈕就能讓煮鍋上升或下降，美味食材一鍵升起盡入眼簾，輕鬆品嚐煮好的食材，不用再擔心鍋裡的肉鬧失蹤了。

台北老字號粵式餐廳「三合院」，提供道地的粵菜和港式點心，嚴選食材用料，並配合時節添加創意元素，呈現最優質的港式珍饌。建國餐飲管理顧問公司董事長魏建國表示，「三合院」必點菜色「龍岡脆皮雞」，以風味醬汁醃製而成，外皮經油淋焦脆油亮不油膩，肉質鮮嫩是饕客們的最愛、「招牌一品煲」內有海參、蝦球、魚片、花枝片、干貝等多種海鮮料，主廚特調醬汁加上煲仔慢煨鮮味更加提升，美味可口，是宴客菜的好選擇、「可愛小豬包」外皮鬆軟一咬下去爆漿流沙，鹹蛋黃的鹹香是大人小孩的最愛、「乾隆叉燒酥」，外皮刷上蛋黃液下去烤，酥皮多層的口感搭配叉燒肉，香味四溢，是來三合院的必點美食之一。

跳脫中式餐廳傳統的框架，「三合院」新竹店店裝以年輕時尚的風格呈現，給顧客不同的視覺感受；店內也特別設置包廂和大圓桌，適合家庭聚餐或小型尾牙；除了合菜，也有針對上班族所設計、不同菜色組合與價位的個人套餐，無論是二個人或是十個人，三合院都準備好舒適的座位與美味的餐點，等你來三合院喝杯茶、吃港點、聊聊天。

來自日本的「東京純豆腐Tokyo Sundubu」在日本擁有近40間店鋪，主打的是健康豆腐鍋，豆腐堅持每日手工現做現蒸，使用大豆固形體含量14%的豆漿，和天然鹽鹵製作；三種秘製湯底，富含皮膚最需要的膠原蛋白，還可以隨個人口味調整辣度。東京純豆腐用健康概念來顛覆過去大家對韓式豆腐鍋的印象，這間日本時尚OL最愛的食堂，讓你不用搭飛機也能品嚐道地日本美食。

金王餐飲行銷企劃協理何佩珊表示，新竹店裝採用明亮與繽紛的淺色系為主，日式時尚的風格溫暖清新，跳脫多數鍋物品牌暗色剛硬的形象，牆上各色大小的圓形設計元素，象徵來自東京的手工鹽鹵純豆腐，飽滿圓潤又綿密。「東京純豆腐Tokyo Sundubu」除了原本的招牌豆腐鍋與人氣煎餅之外，還新增20道以上的主廚嚴選特色料理，是家庭聚餐或朋友聚會的首選。

開幕期間三家餐廳祭出多項優惠活動，8月19日前「泗川見」每日限量20名，享兩人同行一人半價的優惠；9月4日前在「三合院」消費滿千送百元抵用券，還有限量贈送開胃小菜、橙汁排骨等好禮、「東京純豆腐」則推出每日限量100份牛肉或豬肉純豆腐只要99元（原價260元），消費滿899再送韓式雜菜，喜愛美食的民眾們要把握。

泗川見採用時下最夯的「升降鴛鴦鍋」，讓消費者能輕鬆品嚐煮好的食材，不用再擔心鍋裡的肉鬧失蹤了。記者李珣瑛／攝影
泗川見採用時下最夯的「升降鴛鴦鍋」，讓消費者能輕鬆品嚐煮好的食材，不用再擔心鍋裡的肉鬧失蹤了。記者李珣瑛／攝影
新竹SOGO饗應振興，今年暑假場引進「泗川見」巴蜀極品麻辣鴛鴦鍋、老字號粵式餐廳「三合院」、來自日本的「東京純豆腐」三家異國美食主題餐廳，為「吃四方」再添生力軍。開幕前夕聯袂招待地方上近百名特境家庭親子優先品嚐，提供孩子們展演課業以外才藝的舞台。記者李珣瑛／攝影
新竹SOGO饗應振興，今年暑假場引進「泗川見」巴蜀極品麻辣鴛鴦鍋、老字號粵式餐廳「三合院」、來自日本的「東京純豆腐」三家異國美食主題餐廳，為「吃四方」再添生力軍。開幕前夕聯袂招待地方上近百名特境家庭親子優先品嚐，提供孩子們展演課業以外才藝的舞台。記者李珣瑛／攝影
「東京純豆腐Tokyo Sundubu」除原本的招牌豆腐鍋與人氣煎餅之外，還新增20道以上的主廚嚴選特色料理，成為聚餐首選。記者李珣瑛／攝影
「東京純豆腐Tokyo Sundubu」除原本的招牌豆腐鍋與人氣煎餅之外，還新增20道以上的主廚嚴選特色料理，成為聚餐首選。記者李珣瑛／攝影

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