萊爾富攜車麗屋開複合店 現場售800盒口罩

看準跨界服務及新冠肺炎疫情期間民眾自駕出遊的趨勢及商機，萊爾富攜手汽車百貨龍頭車麗屋開創複合新店型，今（15）日於楊梅開幕，這是繼今年7月雙方於嘉義首次合作開店以來，再度合作的第二家新型態門市。現場還有800盒醫療口罩提供有需要的民眾採購，以及眾多睦鄰的來店禮、會員禮、Line好友禮、打卡禮、競標禮、摸彩禮、商品優惠券等多項好康。

萊爾富董事長汪亦祥表示，今年7月初首次與車麗屋於嘉義合作開店以來，單店來客日平均也增加約110人，業績成長約10%。今天雙方再度於楊梅合作開店，是希望透過不同產業的結合，可以創造更多的想像空間，如利用雙方點數交換，擴大會員生態圈；車麗屋董事長卓豐閔也表示，今天一早開幕已經創下300多筆訂單，希望藉由異業合作，能滿足顧客不同的多元需求，例如目前車麗屋網站提供逾8萬種的汽車相關商品，希望透過線上銷售、線下體驗，藉由攜手萊爾富與台亞石油合作，一同打造區塊鏈生活圈，讓產業共好。

萊爾富表示，汽車精品與民生用品產業看似衝突搭配，卻是相輔相成的組合，不僅滿足愛車男主人與顧家女主人一站購足的概念，同時讓民眾在等待保養的時間，還可在萊爾富休憩，享受便利商店所提供的服務。此外，因應未來超商的市場競爭，也將持續與不同產業的企業合作，共同分享品牌、顧客等資源，增加彼此的市場競爭力，並提高顧客消費頻次及消費單價來帶動業績成長。