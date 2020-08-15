限定「熊讚拍貼機」2020台北河岸童樂會開幕

「2020台北河岸童樂會－熊讚水樂園」今（15）日在台北自來水園區正式開幕，台北市觀光傳播局局長劉奕霆、自來水事業處處長陳錦祥與永樂國小小朋友在市府吉祥物熊讚熱情邀約下，於「鴨鴨抱抱童樂池」展開水槍大戰並一同體驗刺激的「60米山林滑水道」，享受勁涼消暑的夏日洗禮，直呼過癮！

由台北市觀光傳播局主辦的「2020台北河岸童樂會－熊讚水樂園」延續昨天試營運的高人氣，一大早就吸引大批民眾排隊等待入園。配合防疫政策，園區門口架起紅外線體溫感測器為民眾量測體溫，園內戲水設施則實施人數控管、定時清潔消毒，室內空間一律要求配戴口罩，並備有乾洗手等防疫物資，為民眾營造可以安心遊、放心玩的消暑天地。

觀傳局長劉奕霆說，今年童樂會有三大創舉，第一是活動移至台北自來水園區舉辦，依園區地形打造台北最長的「60米山林滑水道」；第二是首度舉行專為兒童規劃的「星光閃閃童樂晚會」，請來YOYO家族與小朋友同樂；最後則是推出期間限定的「熊讚拍貼機」，讓民眾免費留下美好回憶。除此之外，周末限定的「阿古瓦秘境之旅」遊程雖然已被預訂一空，但沒報名的民眾還是可以參考活動官網的推薦景點，自行走訪自來水博物館、寶藏巖聚落等古蹟，或到公館商圈逛街、吃美食，體會台北城南的多樣魅力。

啟動儀式後，期待已久的小朋友們立即湧入戲水區，在工作人員引導下開心體驗「熊讚水樂園」各項設施。今年童樂會加碼辦理多項抽獎活動，除了臺北旅遊網的拍照打卡抽獎活動，參加童樂晚會或填寫問卷還可參加摸彩，有機會獲得PS4、Switch Lite等大獎！活動現場可看到大小朋友在工作人員說明下，開心合影打卡、踴躍投遞摸彩券。

「2020台北河岸童樂會－熊讚水樂園」即日起至8月23日，每天上午9時至下午6時營運（8月17日休園），下午5時停止售票。今（15）日晚上7點的童樂晚會則開放免費入場，前200名民眾可獲得玩具水槍，大小朋友千萬別錯過！更多資訊詳見活動官網或關注「台北旅遊網」臉書最新消息。