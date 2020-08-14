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全國電總座林政勳：今年營收、獲利將創新高

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
全國電總經理林政勳表示，今年營收、獲利將創新高。記者張義宮／攝影
全國電總經理林政勳表示，今年營收、獲利將創新高。記者張義宮／攝影

全國電（6281）全新3C通路品牌Digital City(簡稱DC)首家複合店插旗基隆，該公司總經理林政勳表示，DC帶來新業績及獲利能力，今年底前將再增開五家，總店數上看25家，他看好在前七個月營收達119.43億元，年增9.6%挹注下，今年營收、獲利將可創新高。

DC基隆店今（14）日開幕，由全國電董事長林琦敏、林政勳、國際百貨總經理林筠、勝霖藥品董事長鄭振文及、總經理劉志平、台灣札幌藥粧總經理平野政廣共同揭開序幕。

林政勳表示，DC基隆店進駐基隆老字號國際百貨，延續品牌精神，網羅新潮、科技、生活數位3C概念商品及服務，並邀請知名日本藥粧品牌札幌藥妝，及日系生活百元商店Watts專櫃品牌進駐，共同打造全台第一家結合新潮數位科技、流行生活百貨及專業家電銷售服務的3C複合式賣場，將全新的數位購物體驗及品牌風貌帶到基隆市場，對今後業績、獲利成長很有信心。

他強調，DC以寬敞、舒適、新潮、完整體驗及揪感心服務攏絡消費者的心，日系生活雜貨也為品牌增添更多溫暖的生活能量，讓購買3C家電也成為一種時尚又文青的新Life Style；DC展店腳步穩健，第20店將於15日於桃園區開幕，預計年底前達成總店數25家目標，將更多的智慧新生活體驗帶給全台灣更多的消費者。

林政勳說：「DC總店數個比5%，但帶進營收佔整體達15%，比起既有傳統店貢獻業績達三倍，這也是願意每家DC斥資千萬元以上裝修的要因。」他預期，今年DC門市速展電下，相對去年，業績可望年增三成以上。

全國電7月營收23.28億元，年增18.1%，創下上市15年單月新高。全國電家電商品處協理魏文清指出，主因是天氣炎熱，帶動家用冷氣、冰箱等夏季商品大賣，加上有振興券助益，業績之好也超乎預期。今年主力商品的冷氣銷售量挑戰14萬台，年增一成以上。

全國電總經理林政勳表示，今年營收、獲利將創新高。記者張義宮／攝影
全國電總經理林政勳表示，今年營收、獲利將創新高。記者張義宮／攝影

全國電 營收 3C

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