經濟部核准六家中小企業 擴大投資25億元

經濟部今（14）日召開中小企業投資聯審會議，再添六家中小企業擴大投資25億元，包括力福實業、圓基企業、尚閎科技、沂春企業、全穎精密及人工智能。其中，最大案為力福在新竹斥資17億擴建新廠。

經濟部表示，力福實業經營帷幕外牆高階產品，從研發到完工一條龍模式服務客戶，設計技術含量達國際水準，秉持環保理念採用無毒環保材質，與低階帷幕牆做出市場區隔，以「SKLF」自有品牌行銷至日本、印度、仰光、紐約、溫哥華等市場，與美國PPG、日本昭和等公司密切保持技術合作，已完成數百棟工程。

考量現有產能無法滿足日本市場需求，力福實業計劃斥資近17億元，在新竹新豐區新建廠房，導入智慧化自動生產線，提升全球銷售行情，將為國內創造250個工作機會。

圓基企業因應電動車需求攀升，預計擴大營運規模，招聘20名本國員工，投入逾1億元，在桃園興建廠房，導入機聯網系統，提供國內外客戶產品溯源資訊，同時引進智慧化機械產線，漸少對人工的依賴以及生產過程損耗。

尚閎科技將招募50名本國員工，擴大投資1.6億元，在新竹鳳山工業區設立新廠，同時導入智慧化生產設備及資訊管理系統，將核心技術根留台灣。

沂春企業為因應5G、電動車、智慧機械、風力發電機及半導體產業的未來發展，快速研發新產品的運用，計劃招募數十名本國員工，投入逾3億元，在桃園楊梅與台中西屯的工業區廠房導入智能、數位自動化設備及管理，強化核心技術藉以提供多元化服務，垂直整合上下游產業鏈，加速推動產業聚落。

全穎精密投資設備逾1億元，在嘉義大埔美廠房導入自動化熱處理產品線，專精熱處理高價值的高速鋼與模具鋼，同時引入MES管理系統，提升產品精密度與精緻度，將為國內創造15個工作機會。

人工智能公司以AI智能客服系統核心技術及多年CTI與CRM系統整合應用經驗，深耕客服產業及AI專業領域；計劃擴大投資，為國內創造更多工作機會並持續培育AI人才。

經濟部指出，目前「中小企業加速投資行動方案」已召開52次聯審，通過326家中小企業投資約1,357億元，帶來近1.3萬個本國就業機會。截至目前總計投資台灣三大方案，已吸引602家企業，投資約1兆768億元，估創近9萬個本國就業機會，後續尚有61家企業排隊待審。