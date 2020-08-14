今年Q1住宅價格指數 台南漲最多、僅北市下跌

內政部今（14）日發布今年第1季全國住宅價格指數及房價負擔能力。六都中住宅價格指數僅台北市下跌，其餘五都全數上揚，不過幅度都在1%內波動，變動堪稱平穩；房價負擔方面，全國房貸負擔率仍屬略低等級，房價所得比約8.6倍，全國民眾要買房，仍要不吃不喝近九年。

內政部表示，今年首季全國住宅價格指數為104.69，較上季上升0.52%，指數變動仍算平穩。

內政部表示，六都住宅價格指數波動幅度不大，皆在1％之內，其中以台南市上漲0.99%最多，其次為台中市上漲0.85%、高雄市上漲0.54%、桃園市上漲0.43%、新北市上漲0.23%，台北市則為下跌0.18%。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨分析，台南上漲最多原因有二，首先台南房價是六都最低，成長空間也較大；其次則是近年南科發展帶來就業潮，推升房市熱度，此外也有部分投資置產原本鎖定高雄，但發現價格下不了手，因而轉往台南。

至於台北房價下跌的原因，徐佳馨指出，北市房價原本就高，成長空間不大，加上物價較高、生活壓力大，許多人會轉往新北、桃園置產，無論對年輕人居住需求或是投資客而言，北市都未必是最佳選擇。

房價負擔能力方面，內政部指出，今年第1季全國房貸負擔率為35.3%，房價負擔能力為略低等級，較上一季上升0.15%，而房價所得比為8.6倍，也較上季略為上升。平均而言，國人要買房，仍要近九年不吃不喝。

比較六都情況，新北市房價負擔能力偏低，房價所得比11.7倍；台北市房價負擔能力過低，房價所得比13.9倍；桃園負擔能力也是略低，房價所得比為7.5倍；台中負擔能力偏低，房價所得比10倍；台南為可合理負擔，房價所得比為7.3倍；高雄也是可合理負擔，房價所得比7.3倍。