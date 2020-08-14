麗寶37億標苗栗高鐵土地 可望籌設五星級飯店

苗栗縣縣有財產開發基金標售縣有土地，昨天以37億元標出高鐵特定區等11筆土地。縣長徐耀昌今天透露，幕後買家為麗寶集團，未來可能籌設5星級飯店，發展苗栗新都心。

苗栗縣縣有財產開發基金公告標售23筆縣有土地，13日開標，共售出11筆土地，標售金額達新台幣37億1633萬元。由於基金目前貸款尚有55億餘元，每年需支出調借利息近7000萬元，縣府財政處表示，土地標售進帳，可望大幅減輕償債壓力。

苗栗縣長徐耀昌今天透露，這11筆土地幕後買家是麗寶集團，因過去高鐵站區縣有地多次流標，他私下拜託麗寶集團吳總裁數次下鄉來看土地，過程雖低調，但昨天一口氣標下11筆，未來可能籌設五星級飯店，相信高鐵站區將成苗栗新都心重要發展據點。

縣府財政處長蔡佳慧表示，此次順利標售出的11筆縣有地，最大1筆為苗栗高鐵站後方、面積約2萬7259.47平方公尺的高鐵產專區用地，近7年來歷經31次流標，以16億7680萬元售出，每平方公尺單價約6.15萬元（每坪約20.33萬元）。

另外1筆為後龍大庄維真段商業區土地，面積8494.28平方公尺，已21次流標，以5億9560萬元售出，每平方公尺單價約7.01萬元（每坪約23.18萬元）；其餘9筆則為高鐵站區附近面積較小的住宅區土地，以每平方公尺約4.55萬至5.40萬元不等價格售出。

蔡佳慧指出，台積電將進駐竹南科學園區，現已動工，最快明後年完工量產，原本看好竹南科學園區2筆科技商務專區土地，公告標售期間詢問度也最高，遺憾仍未能標出。

然而已有11筆土地順利標售，財政處認為，開發基金其餘縣有土地鄰近高鐵站，仍具地段佳、地形完整、交通便利等優勢，隨高鐵營運量及出入旅客逐年提升，周邊公共設施及建案日益增多，歡迎各界踴躍投資苗栗，共創產業榮景。