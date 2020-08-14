快訊

【今日精摘】前總統李登輝火化／高雄選前之夜拚場

歐洲最後獨裁者的道歉? 白俄羅斯釋放「所有」示威被捕者

麗寶37億標苗栗高鐵土地 可望籌設五星級飯店

中央社 / 苗栗縣14日電

苗栗縣縣有財產開發基金標售縣有土地，昨天以37億元標出高鐵特定區等11筆土地。縣長徐耀昌今天透露，幕後買家為麗寶集團，未來可能籌設5星級飯店，發展苗栗新都心。

苗栗縣縣有財產開發基金公告標售23筆縣有土地，13日開標，共售出11筆土地，標售金額達新台幣37億1633萬元。由於基金目前貸款尚有55億餘元，每年需支出調借利息近7000萬元，縣府財政處表示，土地標售進帳，可望大幅減輕償債壓力。

苗栗縣長徐耀昌今天透露，這11筆土地幕後買家是麗寶集團，因過去高鐵站區縣有地多次流標，他私下拜託麗寶集團吳總裁數次下鄉來看土地，過程雖低調，但昨天一口氣標下11筆，未來可能籌設五星級飯店，相信高鐵站區將成苗栗新都心重要發展據點。

縣府財政處長蔡佳慧表示，此次順利標售出的11筆縣有地，最大1筆為苗栗高鐵站後方、面積約2萬7259.47平方公尺的高鐵產專區用地，近7年來歷經31次流標，以16億7680萬元售出，每平方公尺單價約6.15萬元（每坪約20.33萬元）。

另外1筆為後龍大庄維真段商業區土地，面積8494.28平方公尺，已21次流標，以5億9560萬元售出，每平方公尺單價約7.01萬元（每坪約23.18萬元）；其餘9筆則為高鐵站區附近面積較小的住宅區土地，以每平方公尺約4.55萬至5.40萬元不等價格售出。

蔡佳慧指出，台積電將進駐竹南科學園區，現已動工，最快明後年完工量產，原本看好竹南科學園區2筆科技商務專區土地，公告標售期間詢問度也最高，遺憾仍未能標出。

然而已有11筆土地順利標售，財政處認為，開發基金其餘縣有土地鄰近高鐵站，仍具地段佳、地形完整、交通便利等優勢，隨高鐵營運量及出入旅客逐年提升，周邊公共設施及建案日益增多，歡迎各界踴躍投資苗栗，共創產業榮景。

高鐵 苗栗縣 徐耀昌

延伸閱讀

苗栗拚招商 縣府設工商咖啡館提供諮詢轉介服務

影／麗寶37億標苗栗高鐵土地 徐耀昌：將設五星級飯店

影／7年來流標31次 苗栗高鐵站縣有地終於標出11筆

疫情擋不住？外國人上半年來台買房創三年新高

相關新聞

SOGO綠亮點 奪節能領導獎

綠色百貨模範生遠東SOGO百貨再傳捷報。台北市政府產業發展局與環保局（12）日舉辦「台北市節能領導獎」頒獎典禮，SOGO...

官方公布房價 北市下跌其餘五都上升1%以內

內政部今天發布今年第1季全國及六都住宅價格指數，第1季全國住宅價格指數為104.69，較上季上升0.52%，較去年同季上...

外食族轉外帶族成趨勢 他籲政府組外送國家隊

台灣連鎖加盟大展今起連4天在高雄舉行，吸引有意創業者洽詢，小資開店是今年主軸。社團法人台灣連鎖加盟促進會理事長李日東說，...

2萬件隔離衣遭毀損 聚陽：將補足缺口不影響防疫

今早國道發生火燒車意外，車上載有2萬件聚陽生產的隔離衣遭到毀損。聚陽表示，損失將由保險公司理賠，目前隔離衣月產能達上百萬...

「慢慢來比較快」的連鎖店 大學眼科淨利三年翻1.5倍

2020年，突如其來的病毒讓許多企業放慢腳步，為此所苦，但有間企業卻正享受「慢慢來，比較快」的果實。

賣一賠一仍「決定做了！」生吐司熱賣2千萬後 全聯結盟吳寶春的盤算

8月6日，超市龍頭全聯宣布與「世界麵包冠軍」吳寶春合作，推出5款聯名麵包。這是繼今年5月大賣的生吐司之後，全聯推出的第二支高單價麵包商品，平均價格約比其他麵包貴上一倍。

機器人產學聯盟 啟動

「台灣機器人產學聯盟」昨（13）日正式啟動，上銀科技、東元電機、達明機器人、均豪精密、羅昇企業、迅得機械、大銀微系統等6...

貿易局長上任 推數位拓銷

經濟部貿易局長江文若昨（13）日走馬上任，她指出，全球疫情未止息，上任首重推廣數位貿易拓銷；她強調，貿易推廣工作的面向廣...

名人書房／和大董座沈國榮 落實OKR 做最重要的事

和大集團近幾年在電動車零配件供應鏈上，取得關鍵地位，集團營運規模與版圖也因此迅速擴大；董事長沈國榮不諱言，暢銷書《OKR...

顯而立見／顧客體驗 創造品牌價值

台灣以中小企業為主，多數是代工製造業賺取蠅頭毛利，因此，企業主以往熟悉的是製造、代工生產而產生的經濟行為，而近年來這類傳...

高績效教練／人生的成功方程式

關於成功，什麼才是最重要的關鍵？

行銷線上／遊戲化行銷 黏住消費者

提到麥當勞、星巴克、IKEA等知名品牌，你第一個浮現的印象是什麼？

熱門新聞

勞工注意！8月20日起登入健保卡、戶號 就可查勞保勞退

廣達林百里：台廠若無這項能力 只能面對紅色鏈搶單宿命

導遊領隊再領3萬！ 觀光紓困3.0即日起受理申請

上銀總裁卓永財：三分之一工具機廠明年恐倒閉

等不到紓困？傳華航投資旅行社撐不住 華航證實

和碩145億併鎧勝 拚大吃蘋單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。