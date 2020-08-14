全球髮品市場調查 抗老年輕化、環境永續成趨勢

根據調查，近年來抗老市場每年平均成長42%，且現代女性第一次購買抗老產品的年齡已降至26歲，這不僅顯示「抗老」是美妝市場的永恆經典外，也不難看出抗老年輕化的新趨勢。

不過，萊雅集團卻更進一步提出警訊，現代人愈來愈注重維持臉部肌膚的青春感，卻忽略了頭皮肌膚老化速度是臉部肌膚的6倍，是身體肌膚的12倍，更需要延緩老化的養護對策。

頭皮秀髮品牌KÉRASTASE巴黎卡詩指出，頭皮秀髮老化有6大徵兆，包括：頭皮乾燥、頭皮敏感、頭皮鬆弛，秀髮暗沈、秀髮脆弱，還有秀髮細化。至於頭皮秀髮該如何抗老？巴黎卡詩主張．「呵護頭皮秀髮如同臉部肌膚一般」。

巴黎卡詩今夏推出全新進化｢黑鑽極萃逆時系列｣，訴求首度將用於頂級臉部保養的深海極萃因子和魚子逆時科技成分，注入秀髮保養中。此外，該系列髮品還瀰漫著高級訂製的法式香調，由法國擁有｢貴族調香師｣之稱的亞伯多‧莫瑞拉（ALBERTO MORILLAS），打造一款經典玫瑰香調，奢華雅緻中襯托著清新的萊姆、鬱金香氛，並以雋永的木質調來帶出尾韻．既清新又經典。

除了將原有的髮浴和髮膜二品項進行成分升級外，此次巴黎卡詩的黑鑽極萃逆時系列還推出｢淨髮浴｣、｢聚光熱活精華｣和｢玫瑰香氛露｣共3款全新品項。其中，淨髮浴特別添加備長炭，訴求能有效深層清潔，溫和促進代謝與淨化頭皮毛孔，可讓頭皮清潔做得更完整。

文青髮廊好剪才今夏則帶來髮品界的綠色革命新話題，推出以台灣原生植物為主成分的MIT「福爾摩沙洗髮凝露系列」，且該系列商品還是特別蒐集旗下各髮型師針對不同類型的頭皮與髮質所因應的夏日秀髮對策，推出4款經典洗髮凝露。

好剪才表示，在服務的過程中發現，一般大眾對於使用的洗髮精成分選擇其實不是那麼了解，然而現階段消費者多半擔心髮廊內所販售的「昂貴專業髮品」不符合預算與CP值，若消費者偏好自己上網拍選購或使用開架式髮品，也容易導致錯選洗髮產品的情況。

今夏，好剪才將對髮型設計的職人講究精神，轉化為對研發髮物的專業堅持，推出全新髮品品牌-好剪才髮物所，特別針對亞洲氣候膚質條件及髮質、頭皮狀況，開發了首批4款經典洗髮凝露：「台灣五松針」、「台灣野菊」、「台灣山茶籽油」、「台灣百合」，針對客人需求對症下藥，提供更友善的洗髮產品選擇。

好剪才髮廊執行長陳亭安表示，「好剪才髮物所」首發4款經典洗髮凝露，不僅是具功能性的洗髮系列產品，還兼具環境永續。陳亭安無奈地分享，美髮業每日面臨與環境永續衝突的困境。「每天在營業結束後，都會丟掉無數瓶營業用開瓶洗髮精塑膠瓶罐⋯⋯」、「大部分使用的專業級店用營業洗髮精原物料伴隨污水流進河中，從商業行為演化而來的是永無止境的環境水資源汙染⋯⋯」。