官方公布房價 北市下跌其餘五都上升1%以內

內政部今天發布今年第1季全國及六都住宅價格指數，第1季全國住宅價格指數為104.69，較上季上升0.52%，較去年同季上漲3.56%。在六都方面，除台北市住宅價格指數下跌外，其餘五都是上升趨勢，幅度都在1%以內，指數變動仍算平穩。

內政部發布新聞稿表示，受新冠肺炎疫情影響，今年全球經濟成長動能減緩，根據IHS Markit 3月預測今年全球經濟成長0.68%，低於去年2.63%，明年預估為2.41%。國際貨幣基金（IMF）今年4月預測全球貿易量將衰退11%，不利貿易發展。

內政部表示，但我國防疫得宜且國內疫情相對和緩，生產製造活動影響有限，國內半導體及資通與視聽產品產能大幅擴張，有利訂單正常出貨與獲得轉單。加上台商回流擴增產能，5G、人工智慧與物聯網等新興應用發展有助減緩衝擊；民間投資半導體及離岸風電等綠能投資動能延續，加上台商回台投資逐步落實下，可望穩健擴增；民間消費雖受疫情衝擊，惟宅經濟需求激勵電商和外送平台蓬勃發展，以及政府紓困振興措施推動下，影響減輕。

內政部表示，與上季相比，六都住宅價格指數波動幅度不大，皆在1％之內。六都中以台南市上漲0.99%最多，其次為台中市上漲0.85%、高雄市上漲0.54%、桃園市上漲0.43%以及新北市上漲0.23%，台北市則為下跌0.18%。與去年同季相較，六都中以台南市上漲5.59%最多，其次為高雄市上漲3.25%、台中市上漲2.69%、新北市上漲1.36%以及桃園市上漲1.32%，台北市上漲0.50%幅度最低。