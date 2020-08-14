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全國電子Digital City展新局 首家品牌複合店插旗基隆

經濟日報 / 記者張義宮/即時報導
全國電子Digital City再展新局！首家品牌複合店插旗基隆。記者張義宮攝影
全國電子Digital City再展新局！首家品牌複合店插旗基隆。記者張義宮攝影

全國電子全新3C通路品牌-Digital City全台第19店基隆店、也是首家複合店今（14）日由全國電子董事長林琦敏及總經理林政勳、國際百貨林筠總經理、勝霖藥品股份有限公司鄭振文董事長、劉志平總經理及台灣札幌藥粧有限公司平野政廣總經理共同揭開序幕。

全國電子Digital City基隆店，這次進駐基隆老字號「國際百貨」，延續品牌精神，網羅新潮、科技、生活數位3C概念商品及服務，並邀請知名日本藥粧品牌「札幌藥妝」及日系生活百元商店「Watts」專櫃品牌進駐，共同打造全台第一家結合新潮數位科技、流行生活百貨及專業家電銷售服務的3C複合式賣場，將全新的3C數位購物體驗及品牌風貌帶到基隆消費者的面前，邀請基隆消費者一同來體驗全新的智慧新生活。

「全國電子Digital City」以寬敞、舒適、新潮、完整體驗及揪感心服務攏絡消費者的心，日系生活雜貨也為品牌增添更多溫暖的生活能量，讓購買3C家電也成為一種時尚又文青的新Life Style，全國電子Digital City展店腳步穩健，品牌第20店也將於明（15）日於桃園區三民路二段正式開幕，Digital City品牌並預計於年底前達成總店數25家的目標，將更多的智慧新生活體驗帶給全台灣更多的消費者。

全國電子Digital City再展新局！首家品牌複合店插旗基隆。記者張義宮攝影
全國電子Digital City再展新局！首家品牌複合店插旗基隆。記者張義宮攝影

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