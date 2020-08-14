快訊

人生側記／李登輝得享耆壽 全靠超強意志力與自律

三位俠女，揚起大風——胡金銓的武俠電影

85˚C聯名二搞 推懷舊繪圖中秋禮盒搶市

經濟日報 / 記者何秀玲/台北即時報導
85˚C聯名二搞，推懷舊繪圖中秋禮盒搶市。85˚C/提供
85˚C聯名二搞，推懷舊繪圖中秋禮盒搶市。85˚C/提供

迎戰中秋送禮市場，美食-KY (2723)旗下85ºC今年與二搞插畫聯名推出11款懷舊復古創意禮盒，包裝首創以懷舊復古尪仔標插畫為題，本次中秋節檔期預計業績達3,200萬元今年，成長5%。

11款禮盒包裝用故事描述出50年代的台灣人文風情和背景文化，包括「一盒85上月球」、「阿母思撞」、「素蘭阿姨」、「我的一小口」、「85一大盒」、「小雞星球禮盒」、「阿菠蘿11號」等，除了專利白玉東坡酥、招牌芋頭酥與蛋黃酥，今年還特地研發月球表面、小雞星球、小行星85；全新素食款，海鹽焦糖、栗子麻糬、香菇核桃等新口味。

85ºC與二搞首次聯名推出中秋禮盒，帶領民眾重返50年代的台灣風情，改編阿姆斯壯登陸月球的歷史事件。

不同往年，為了在疫情期間逆勢成長，今年搶企業送禮，推出兩款氣派雙層禮盒，包括「八五一大盒」和「一盒85上月球-企業大宗款」有10款內容物。

85ºC表示，送禮為中秋市場主要需求，因此除了產品品質，精緻與售價將成為消費者購買關鍵之一。本次85ºC推出的中秋月餅禮盒在85折後價位落在240至880元之間，同時滿足企業和一般送禮需求。

中秋節 疫情

延伸閱讀

Intel針對重度遊戲需求打造Xe HPG繪圖架構 支援GDDR6、硬體即時光追效果

英特爾新品來了 帶旺台廠

綠舞攜手不二堂 推月光秘境中秋禮盒

失業率是一般人2倍！唐寶寶推中秋禮盒 助身障者就業

相關新聞

2萬件隔離衣遭毀損 聚陽：將補足缺口不影響防疫

今早國道發生火燒車意外，車上載有2萬件聚陽生產的隔離衣遭到毀損。聚陽表示，損失將由保險公司理賠，目前隔離衣月產能達上百萬...

「慢慢來比較快」的連鎖店 大學眼科淨利三年翻1.5倍

2020年，突如其來的病毒讓許多企業放慢腳步，為此所苦，但有間企業卻正享受「慢慢來，比較快」的果實。

賣一賠一仍「決定做了！」生吐司熱賣2千萬後 全聯結盟吳寶春的盤算

8月6日，超市龍頭全聯宣布與「世界麵包冠軍」吳寶春合作，推出5款聯名麵包。這是繼今年5月大賣的生吐司之後，全聯推出的第二支高單價麵包商品，平均價格約比其他麵包貴上一倍。

SOGO綠亮點 奪節能領導獎

綠色百貨模範生遠東SOGO百貨再傳捷報。台北市政府產業發展局與環保局（12）日舉辦「台北市節能領導獎」頒獎典禮，SOGO...

機器人產學聯盟 啟動

「台灣機器人產學聯盟」昨（13）日正式啟動，上銀科技、東元電機、達明機器人、均豪精密、羅昇企業、迅得機械、大銀微系統等6...

貿易局長上任 推數位拓銷

經濟部貿易局長江文若昨（13）日走馬上任，她指出，全球疫情未止息，上任首重推廣數位貿易拓銷；她強調，貿易推廣工作的面向廣...

名人書房／和大董座沈國榮 落實OKR 做最重要的事

和大集團近幾年在電動車零配件供應鏈上，取得關鍵地位，集團營運規模與版圖也因此迅速擴大；董事長沈國榮不諱言，暢銷書《OKR...

顯而立見／顧客體驗 創造品牌價值

台灣以中小企業為主，多數是代工製造業賺取蠅頭毛利，因此，企業主以往熟悉的是製造、代工生產而產生的經濟行為，而近年來這類傳...

高績效教練／人生的成功方程式

關於成功，什麼才是最重要的關鍵？

行銷線上／遊戲化行銷 黏住消費者

提到麥當勞、星巴克、IKEA等知名品牌，你第一個浮現的印象是什麼？

海悅上半年獲利同期新高

代銷龍頭海悅昨（13）日董事會通過上半年財報，第2季合併營收6.99億元，稅後淨利2.94億元，年增85.2％；累計上半...

台美企業聯盟 五領域交流

外貿協會繼2019年底成立台美商務交流中心，今年加大力度擴大台美夥伴交流圈，成立「台美企業聯盟」並建置數位交流平台。未來...

熱門新聞

廣達林百里：台廠若無這項能力 只能面對紅色鏈搶單宿命

4年來第二家外資券商出走！金管會：德意志證券8月17日終止營業

康友高層相繼閃辭 連唯一台籍獨董也辭任

經濟部宣布增產幼幼口罩 實名制每人14天10片

和碩145億併鎧勝 拚大吃蘋單

不畏疫情衝擊 力晶集團籌設飛聖航空獲許可證

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。