85˚C聯名二搞 推懷舊繪圖中秋禮盒搶市

迎戰中秋送禮市場，美食-KY (2723)旗下85ºC今年與二搞插畫聯名推出11款懷舊復古創意禮盒，包裝首創以懷舊復古尪仔標插畫為題，本次中秋節檔期預計業績達3,200萬元今年，成長5%。

11款禮盒包裝用故事描述出50年代的台灣人文風情和背景文化，包括「一盒85上月球」、「阿母思撞」、「素蘭阿姨」、「我的一小口」、「85一大盒」、「小雞星球禮盒」、「阿菠蘿11號」等，除了專利白玉東坡酥、招牌芋頭酥與蛋黃酥，今年還特地研發月球表面、小雞星球、小行星85；全新素食款，海鹽焦糖、栗子麻糬、香菇核桃等新口味。

85ºC與二搞首次聯名推出中秋禮盒，帶領民眾重返50年代的台灣風情，改編阿姆斯壯登陸月球的歷史事件。

不同往年，為了在疫情期間逆勢成長，今年搶企業送禮，推出兩款氣派雙層禮盒，包括「八五一大盒」和「一盒85上月球-企業大宗款」有10款內容物。

85ºC表示，送禮為中秋市場主要需求，因此除了產品品質，精緻與售價將成為消費者購買關鍵之一。本次85ºC推出的中秋月餅禮盒在85折後價位落在240至880元之間，同時滿足企業和一般送禮需求。