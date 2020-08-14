推廣原民音樂 台泥DAKA演唱會周六首度登場

台泥（1101）DAKA開放生態循環工廠，明（15）日傍晚將首度舉辦「開村起家原流發光 Opening Party」演唱會，邀請戴愛玲、家家、Boxing、阿爆、杜佳琪等知名原住民歌手共襄盛舉，期待帶動民眾對於原民音樂的關注，讓原民音樂被更多人聽見、看見！

為促進工廠與社區共存共榮，台泥鼓勵原住民朋友透過音樂訴說自己及部落的故事，台泥DAKA循環工廠已成為北花蓮人氣景點，台泥藉此啟動「DAKA音樂村」計畫，即日起至10月31日止，在園區內設有每年秋季限定的「原民音樂舞台」，免費提供場地與設備，讓原民音樂人能夠展現歌喉和音樂才華，南來北往的旅客也能在旅程中輕鬆駐足聆聽美妙的原民音樂。

台泥董事長張安平認為，音樂是人類文化起源，是最初也是最直接的溝通語言之一，音樂更是許多原住民部落的日常。台泥DAKA成立的初衷，不僅要打開工廠的大門促進工業與社會的對話，更希望促成工廠與社區共生共榮。

這次啟動「DAKA音樂村」，藉由「音樂」為和平村與外界搭起友誼的橋樑，也想要透過音樂為不同族群朋友們搭起橋樑，促進多元文化的相互理解。台泥DAKA所在的和平村以太魯閣族人居多，鄰近的宜蘭澳花村以泰雅族人為主，而全台灣共有16個原住民族，他希望藉由「DAKA音樂村」計畫讓有音樂才華的原住民朋友擁有發聲的舞台，大家能用音樂交流部落文化；用樂音，說自己的故事，回應祖靈的呼喚。也讓更多來到 DAKA 的旅人，共同聆聽。

本周六的DAKA音樂村Opening Party，邀請到戴愛玲、家家、Boxing、阿爆等大咖明星接力表演，由於台泥DAKA位於花蓮縣秀林鄉，台泥也邀請到出身秀林鄉、擁有太魯閣族血統的歌手，被譽為療傷歌姬的杜佳琪第一位登台演出。

杜佳琪曾獲得《超級偶像》人氣王的殊榮，她將以療癒人心的空靈美聲唱出太魯閣族的文化之美。DAKA園區的「原民音樂舞台」首場演出則由和平村在地人江筱柔開唱，歌喉了得的江筱柔過去參與過知名選秀節目「超級偶像」，被和平人稱為「和平之光」，她將用驚人的爆發力和動人歌聲陪樂迷度過愉快的夜晚。

配合活動舉辦，8月14日（五）凌晨00:00起到8/16（日）凌晨2:00止，台泥DAKA和工五路進出口將暫時封閉，管制期間，園區暫不開放大客車以及中型巴士進入園區及停放，小客車一律從台九線入口進出。同時，台泥DAKA也提醒遊客防疫工作不能鬆懈，民眾進場時務必配戴口罩，落實自主健康管理與防疫。當天DAKA市集內服務台、演唱會服務帳、醫護帳，都備有體溫計和消毒用酒精，歡迎使用。