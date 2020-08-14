轉型奏效！永昕Q2財報創10年新高、單季EPS 0.62元

永昕（4726）公告第2季財務報告，營收2.69 億元，較去年同期成長134.04%，單季稅後淨利7,865萬元，每股純益0.62元，創下十年新高紀錄。永昕表示，獲利主因除生物藥委託開發暨製造服務（CDMO）業務重點客戶持續帶來穩定獲利外，也認列出售LusiNEX的轉讓收入，其後亦將分階段取得資產轉讓對應的款項並依照會計準則逐期認列營收。

永昕第2季順利轉盈，除了優於首季每股虧損0.17元的表現，並使上半年順利轉盈，上半年每股純益為0.45元，甩開去年同期每股虧損0.67元的陰霾。永昕透過策略調整、組織文化再造等步驟，轉型為「從DNA到GMP的一站式服務平台」後，繳出亮眼成績單。公司也看好，看好全球CDMO市場持續增溫，將積極衝刺產能，目標2025年前成為全球生物藥生產基地。

永昕表示，為吸引更多國際案源，擴充GMP一廠、全面升級產線，預計2021年正式投產後可增加兩倍接案量；此外，以國際規格打造GMP二廠也於日前正式開工動土，最高產能上看12,000公升。配合未來產能擴充以及通過國際法規查廠等先備優勢，預期公司財務及業務狀況將大幅成長。