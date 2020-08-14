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類出國夯 雄獅攜手華航、星宇推情人節專機

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
搭機類出國正夯！雄獅攜手華航、星宇「情人節專機」。（照片提供：雄獅旅遊）
搭機類出國正夯！雄獅攜手華航、星宇「情人節專機」。（照片提供：雄獅旅遊）

國際新冠肺炎疫情管制下，民眾已經半年都無法出國，為滿足旅客想搭機出國的心理需求，各大航空業者都推出「類出國」的專案包機，結果一推出便被秒殺，而這種包機已成為疫情期間的「另類航班」。

雄獅（2731）攜手華航、星宇等業者，於8/22情人節前夕推出「情人節專機」的類出國行程，8/14日正式線上開賣。搭配景觀酒店住宿、情人節晚餐等活動，透過航空體驗+落地食宿的組合，營造出濃濃出國度假的氛圍。此外，雄獅也推出澎湖來回機票買一送一的優惠活動，每人只要1,500元起即可暢遊菊島，在燦爛花火中享受一個難忘的「類出國」情人節。

中華航空CI-2099（愛你久久）情人節專機為8/22下午15:15起飛，17:15落地，飛行時間約為2小時，使用737-800 六十周年彩繪機，航程行經恆春、綠島及宜蘭，並會飛至日本石垣島上空。活動共有7大亮點，包括限定版空中情人下午茶、比利時皇室御用巧克力、豪華商務艙盥洗包、精選免稅品77折、機上隱藏版驚喜、免費桃園機場諾富特飯店晚餐等，並提供飯店優惠住宿加價。兩人同行經濟艙每人7,374元起，商務艙每人8,899元起，每一組均安排靠窗座位，保證可看到窗外美景，票價均含落地後享用諾富特飯店情人晚餐。

星宇航空JX-8520夕陽班機8/22下午16:30起飛，20:15落地，飛行時間約為3小時45分鐘。途中坐擁台灣東海岸海景，飛越一般人難以抵達的東沙環礁，直擊迷人的海中鑽戒，回程途中可飽覽霞光夕陽壯觀美景，帶來難忘的鑽石高空夜景。所有乘客可享有情人節專屬禮包、星宇官網免稅品預購、機上免稅品75折等優惠。機上餐點則與台灣知名燒肉品牌胡同合作，推出「胡同限定版豬五花燒肉丼」，商務艙旅客更提供米其林一星餐酒館Longtail聯名呈獻的亞洲當代料理可選擇。

參加星宇情人節專機的乘客更可加價搭配大直英迪格夜景酒店住宿，享受完美的浪漫情人節體驗。經濟艙搭配英迪格酒店住1晚每人9,999元起，商務艙搭配英迪格酒店住1晚每人13,344元起，單純飛行體驗經濟艙每人5,520元起。機加酒的特惠組合將特別安排靠窗位置。

除了搭機升空體驗以外，台灣澎湖有著濃濃馬爾地夫海島風情，一年一度的花火節正熱鬧展開，澎湖的「類出國」體驗也深受旅客喜愛。看好情人節商機，雄獅也推出「七夕愛情島重溫浪漫」活動，給旅客超值機票促銷方案，「台北澎湖3日計畫旅遊票」指定出發日期可享買一送一的優惠，平均每人1,500元起。並天天開放10組只要77元的「澎湖三天兩夜來回雙人機票」，讓結婚10年以上的愛侶們重溫甜蜜的時光，共同享受一個浪漫的海島假期。

雄獅天天開放10組只要77元的「澎湖三天兩夜來回雙人機票」，讓結婚10年以上的愛侶們重溫甜蜜的時光。（照片提供：雄獅旅遊）
雄獅天天開放10組只要77元的「澎湖三天兩夜來回雙人機票」，讓結婚10年以上的愛侶們重溫甜蜜的時光。（照片提供：雄獅旅遊）

情人節 澎湖

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