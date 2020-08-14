大同公告新任薪資報酬委員會及公司治理委員會合計七人

大同 (2371)在13日晚重訊公告新任薪資報酬委員會及公司治理委員會名單，合計七人，將自本月13日起生效。

大同指出，薪資報酬委員會為，謝穎昇-光倫電子 (股)公司董事長、劉宗德-國立政治大學名譽教授、趙建和-協立法律事務所主持律師三人。

公司治理委員會有，劉宗德-國立政治大學名譽教授、謝穎昇-光倫電子 (股)公司董事長、林郭文艷-大同 (股)公司董事長、大同大學法人代表人張益華-尚志資產開發 (股)公司董事長、蘇鵬飛-晟業資產管理 (股)公司投資部資深副總經理。

大同12日晚間發布重訊，獨立董事羅清泉宣布辭任。繼具法學背景的大同董事陳守煌在股東會當選董事當天辭任後，具財會背景的獨董羅清泉12日也辭任大同獨立董事。

市場人士認為，大同公司新任董事上任不到一個半月，即有二席董事請辭，在上市公司實屬罕見。

大同公司將在14日公告申報第2季財報。市場人士分析，羅清泉卻無預警閃辭大同獨董，可能是因為他不願意對大同公司第2季財務報表背書。羅清泉過去是鼎信聯合會計師事務所總經理，曾在大同集團旗下的尚志半導體擔任獨立董事多年，是大同今年6月30日股東會改選後獨董中唯一具有財會專長的專業人士。