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貿易局長上任 推數位拓銷

經濟日報 / 記者林于蘅葉卉軒／台北報導

經濟部貿易局長江文若昨（13）日走馬上任，她指出，全球疫情未止息，上任首重推廣數位貿易拓銷；她強調，貿易推廣工作的面向廣泛，與產業投資息息相關，將會加強與產業的溝通。

經濟部貿易局昨日舉行局長交接典禮，由經濟部長王美花監交。

國際貿易面臨史無前例的疫情衝擊，王美花提出二點建議，一、要儘可能掌握全球疫情及產業變化狀況，台灣也要有創新的應對方式；第二，貿易要用產業來支撐，兩者互為依存，對產業要更了解，貿易工作才能做得精準到位。

江文若表示，受疫情衝擊，商業活動已逐漸走向遠距工作，國際貿易亦是如此，自疫情爆發以來，貿協與各產業公協會推動多場視訊貿易洽談；這也將是後疫情世代的貿易推廣主軸。

她說，上任後首要任務是推廣數位貿易，輔導業者熟悉線上視訊的貿易方式。人與人面對面互動，與面對鏡頭、螢幕的感覺和表達方式不一樣；業者如何能在受限的環境下，用最短時間表達產品優勢，展現拓銷表達能力，是未來努力重點。

江文若也提到，疫情使全球供應鏈出現變化，產業的貿易版圖亦有了改變，貿易局不僅要協助廠商去開發潛在市場，幫業者找新商機外，更要能收集情報，做出最準確的判斷。

疫情 經濟部 視訊

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