機器人產學聯盟 啟動

經濟日報 / 記者宋健生／台北報導
「台灣機器人產學聯盟」由台灣智慧自動化與機器人協會創會理事長卓永財（左三）、現任理事長絲國一（左五）與教育部司長楊玉惠（左四）等人主持啟動儀式。記者宋健生／攝影
「台灣機器人產學聯盟」由台灣智慧自動化與機器人協會創會理事長卓永財（左三）、現任理事長絲國一（左五）與教育部司長楊玉惠（左四）等人主持啟動儀式。記者宋健生／攝影

「台灣機器人產學聯盟」昨（13）日正式啟動，上銀科技、東元電機、達明機器人、均豪精密、羅昇企業、迅得機械、大銀微系統等66家企業及學校加入聯盟。

昨天的啟動儀式，由台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一、創會理事長卓永財，與教育部司長楊玉惠、科技部司長徐碩鴻、中科管理局副局長施文芳等人主持。

工研院預估，今年台灣機器人產業總產值可達650億元。國際機器人聯盟（IFR）統計數據也指出，雖然2019年全球工業機器人出貨量略為下滑，但整體產業將呈先蹲後跳，預期2020至2022年，將出現每年平均12%的高速成長。

台灣智慧自動化與機器人協會主導成立的「台灣機器人產學聯盟」，也是推動機器人產業發展、培育相關人才最大的產學聯盟組織。

活動另一個重頭戲，就是機器人工程師的術科實作考試也正式啟動，今年在教育部經費補助下，建置了龍華科大、崑山科大與正修科大等三個機器人術科考場。

絲國一指出，協會一直在努力協助會員廠商推動人才培育與轉型升級，以台灣水五金為例，鼎盛時期曾創造全球逾五成產量，手工具也曾為台灣創造世界出口金額第一的驕傲。但如今這兩門傳統產業均面臨員工老化、人才流失、技術斷層及國際競爭的危機。

由上銀領航的「水手計畫」，是結合水五金（隴鈦、勝泰）和手工具（銳泰、伯鑫）等四家企業所推動的智動化計畫，於2017年中啟動，藉由建構智慧製造產線，協助產業升級轉型。

工業機器人 龍華科大 上銀科技

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