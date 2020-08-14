機器人產學聯盟 啟動

「台灣機器人產學聯盟」昨（13）日正式啟動，上銀科技、東元電機、達明機器人、均豪精密、羅昇企業、迅得機械、大銀微系統等66家企業及學校加入聯盟。

昨天的啟動儀式，由台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一、創會理事長卓永財，與教育部司長楊玉惠、科技部司長徐碩鴻、中科管理局副局長施文芳等人主持。

工研院預估，今年台灣機器人產業總產值可達650億元。國際機器人聯盟（IFR）統計數據也指出，雖然2019年全球工業機器人出貨量略為下滑，但整體產業將呈先蹲後跳，預期2020至2022年，將出現每年平均12%的高速成長。

台灣智慧自動化與機器人協會主導成立的「台灣機器人產學聯盟」，也是推動機器人產業發展、培育相關人才最大的產學聯盟組織。

活動另一個重頭戲，就是機器人工程師的術科實作考試也正式啟動，今年在教育部經費補助下，建置了龍華科大、崑山科大與正修科大等三個機器人術科考場。

絲國一指出，協會一直在努力協助會員廠商推動人才培育與轉型升級，以台灣水五金為例，鼎盛時期曾創造全球逾五成產量，手工具也曾為台灣創造世界出口金額第一的驕傲。但如今這兩門傳統產業均面臨員工老化、人才流失、技術斷層及國際競爭的危機。

由上銀領航的「水手計畫」，是結合水五金（隴鈦、勝泰）和手工具（銳泰、伯鑫）等四家企業所推動的智動化計畫，於2017年中啟動，藉由建構智慧製造產線，協助產業升級轉型。