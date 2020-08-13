2020麥森情緣特展 上億元藝術品現身台中大遠百

今年是麥森瓷器工坊310週年！國裕精品精心策劃的「2020麥森情緣」精華特展，今(13)日起在台中大遠百10樓登場，董事長欒謹國表示，這次受疫情影響，雖然展出的件數減少，但都是精華中的精華，總市值超過1億元。

其中，最受矚目的是名為「春色天香」的大型花瓶作品，全球限量5件，每件售價達1,400萬元，稍早在台北展出時，已有7位藏家表達收藏意願，欒謹國說，目前國裕正積極為台灣爭取更多收藏的機會。

另外，展現威尼斯最富強時期的「威尼斯風光」壁畫，也是全球限量5件，每件售價超過800萬元，同樣吸引不少藏家的目光。

目前，國裕全台有超過1萬名藏家會員，這次配合台中的精華特展，國裕將在15日舉辦中區會員大會，預計將有200多人參加，邀請他們一起走進「以生命之愛、擁抱美瓷藝術」的綺麗饗宴。

國裕生活總經理錢秋華指出，麥森是歐洲瓷器發源地，更是孕育藝術人才的搖籃。從18世紀起，麥森瓷器蓬勃發展，為歐洲瓷器藝術札下深厚基礎。

而310年的輝煌歲月，每件作品都以純手工打造、以「交叉藍劍」為商標的麥森瓷器，成為歐洲貴族心目中的「白色金子」。

錢秋華強調，麥森每一位彩繪師、雕塑師，均歷經數十年藝術薰陶與專業技術培養，因此能在每件創作融入不同時期風格，更在加入獨特創意之後，從嶄新角度詮釋和展現歐洲藝術史。

「麥森從豔陽裡走來，八月是迎接它的紅毯！」錢秋華說，國裕這次精心策劃了四場集麥森瓷器之精華的特展，包括華美的花瓶、壁畫與餐具，競相以絢麗的姿態，一路向瓷器熱愛者招手，美好的瓷器之約也跟著展開。

在這場特展裡，傳統歷史畫賦予現代感的麥森畫家凱瑟琳．葛里茨蔓(Kathrin Gleitsmann)，以小丑戲碼、水都建築、港口貿易，帶領藏家一步一步領略18世紀威尼斯的風采。

畫家史蒂芬．米柯奇(Steffen Mikosch)懷念故鄉的四季樹影，讓人們感受大自然的美好與友善；戴勒夫．瑞特(D.Ritter)對動物的款款深情，與所有的收藏家分享他曾經有的感動。

擅長花卉題材，並將一生所學貢獻給麥森的畫家洛可．罕米傑(Rcco Hummitzsch)及米雪菈．罕米傑夫妻檔，他們信手拈來皆是浪漫的花海；擅長銅版畫風的麥可．安德斯(Michael Andreas)則賦予瓷器別具韻味的古典氣質。