暐順集團營造及建設本業旺 飯店及商場將啟動品牌再造

暐順集團副董事長林妮穎今（13）日表示，集團旗下四個事業體，今年的營運表現呈兩極化發展。其中，本業的營造與建設，受惠於台商回流，科技業建廠的新建案滿檔；成屋去化也相當順利。但是飯店及商辦大樓業績，則受新冠疫情影響走疲。展望未來，她指出，營造與建設將在穩定中求成長；飯店及商辦大樓事業，將著手品牌再造工程， 整合集團資源，重新定位再出發。

林妮穎今天出席旗下竹湖暐順麗緻文旅四周年慶記者會，她表示，集團母公司暐順營造深耕新竹市場37年，累積深厚的在地信譽與口碑，因應美中貿易戰及疫情，企成的台商回流效應，目前在建案達12案，總金額為36億元，創歷年最高金額的在建案量。其中，以科技廠房為大宗，並承接觀光工廠的建案。建案遍及新竹縣竹北市、湖口鄉；竹科位於苗栗縣境的竹南及銅鑼園區等。

而暐記開發的建設銷售案，也受惠於台商回流後返台置產，加上竹科晶圓廠及IC設計業績暢旺，慷慨的員工分紅效應，暐記開發今年一口氣出售逾30間80-90坪的成屋，包括位於新竹高鐵站週邊的：哈洛德、置地廣場及馥邑雙星，平均一戶總價約2,500萬元。買主多為竹科45-50歲的中高階主管。

林妮穎表示，位於高鐵新竹站特定區的暐順經貿大樓，商場及餐飲的確受到今年受到疫情影響，但是商辦部份業績則是成長；其中門6-13樓呈滿租熱況。因此，暐夏投資開發決定將頂層的閒置19-20樓，共2,000坪變更執照改裝為商辦出租，目前已有8家企業排隊等候洽租中。暐夏規劃每坪租金介於1,800元至2,200元之間。

至於，暐泰投資開發管理的竹湖暐順麗緻文旅，其中的住房及餐飲年初受疫情影響、商務客無法來台等因素重創，體業績平均下滑4成，直到6月疫情稍緩及暑假國旅旺季才見起色。

新竹市政府為了振興旅遊景氣，於七月份加碼6000份500元新竹市「好玩券」，搭配交通部觀光局主推「安心旅遊方案」，有效帶動新竹國旅市場。暐順麗緻文旅市場傳播部副理趙歆宜表示，在6至8月期間，整體業績明顯成長，住房率高達7成。加上暑假期間連帶助長住房人潮，每逢假日早已訂滿，目前已預訂至10月連假，10月連假住房率已達8成。