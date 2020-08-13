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寶佳少東林家宏助陣 華建插旗桃園青埔、A7重劃區

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

華建今（13）日公告跟公司實質關係人林家宏取得在桃園青埔、龜山A7、機場捷運A10山鼻站等共約3,355坪土地；華建指出，由於新團隊進駐公司，希望公司在業績上能盡快有表現，除了透過跟關係人購地外，華建也將募資31.4億元，接下來在資金到位後，將全力衝刺業績。

今年華建在寶佳少東林家宏團隊入主後，公司營運定於一尊，6月底新任董事長、總經理職位，分別由寶佳提名的董事人選鄭斯聰，以及鴻築建設董事長吳裕國擔任。

在新團隊進駐後，華建積極衝刺營運，今日公告跟林家宏與自然人分別以3.16億元、4.99億元、8.75億元，相繼取得桃園青埔581.59坪地、龜山A7重劃區945.83坪地，以及機場捷運A10山鼻站周邊1827.03坪地，總計共砸16.9億元、拿下約3,355坪地。

華建指出，今明兩年公司因無新案完工入帳，營運將處空窗，不過在購入三筆土地後，接下來將積極規劃、推案，預計2022~2024年三大案將相繼完工挹注營運。

華建表示，位於機場捷運A10山鼻站周邊1827.03坪土地時程較快，預計明年首季拿到建照後就同步銷售和開工，規劃2022年完工入帳。另外位於青埔、A7重劃區兩大案也將在明年第2季前拿到建照後推出並同時開工；三大案將瞄準首購族，規劃低總價產品。

華建強調，今年4月推出總銷4.6億元的「大華榮芯」已完銷，預計明年底拿使照，2022年3、4月交屋、挹注公司營運。

機場捷運 華建

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