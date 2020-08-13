蓋捷運宅不再是主流？軌道經濟助攻辦公租賃行情　

根據信義全球資產公司統計發現，過去台北地區捷運商用大樓規劃，多以住宅的比例較高，但隨著商辦市場活絡，捷運商用大樓產品定位也從住宅漸漸朝向辦公或是商場結合辦公的複合式開發，租金行情也逐年增長。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，隨著捷運路網越來越密集，讓台北市整體辦公商圈及零售市場產生變化。觀察台北市的捷運商用大樓中，例如國泰置地廣場、潤泰松山車站大樓、聯邦佳佳大樓等，其整體空間配比是以辦公為主，輔以零售商場的複合式商辦大樓，因交通樞紐便利性、加上大樓新穎，對企業進駐有很高吸引力，租金行情都有明顯超過10%的漲幅。

商仲業者表示，由於軌道經濟一直是房地產的趨勢，加上頂級辦公需求強勁，因此，捷運商用大樓因其交通機能完善、大樓新穎等特性，除吸引企業搶著進駐設立據點，連帶也帶動周邊商業活動的群聚效益。

其中，以租金較高，位於市政府捷運站的「國泰置地廣場」來說，從實價登錄揭露2015年最高租金每坪3,590元，到2019年最高租金來到每坪4,569元，四年期間漲幅約近30%，進駐公司又以外商、大型企業居多。

統計發現，未來台北市陸續會有此類以商業使用為主的複合式大樓，例如台北雙子興C1D1、捷運士林站、劍潭站等，以開發量體最大的C1D1來說，將規劃商場、旅館、頂級辦公的複合式雙塔，釋出辦公面積高達5.6萬坪，可望挑戰目前頂級大樓租金。

總經理柯宏安表示，這種以大眾運輸樞紐、車站為核心，結合商場、辦公、飯店等產品業種規劃，進而成商業活動集中區域的TOD發展概念，已成為趨勢。

柯宏安認為，當捷運商用大樓朝向複合式辦公大樓開發，在低樓層設置商場，滿足樓上辦公大樓企業戶的商業機能、甚至休閒娛樂等消費需求，同時也服務捷運往來人潮需求，為商場快速帶來營業額，這種互補效益能創造雙贏，不只能受企業青睞進駐，也可帶動各商圈商業機能更加聚集。