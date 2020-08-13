客戶訂單回籠 得力董座：Q3營運將翻正

第2季新冠肺炎疫情蔓延歐美，重創全球紡織業，國內平織布大廠得力（1464）第2季營運創下近14年半以來的單季最大虧損。不過得力董事長葉家銘今（13）日表示，最壞時間已過，得力第3季營運將翻正，第4季應該可以回到去年同期水準。

得力第2季受到UA、Adidas（愛迪達）、Uniqlo等主力客戶銷售衰退影響，第2季營收14.9億元，年減率高達四成，比起第1季同樣大縮水42%；稅後淨損2.28億元，創下2005年第4季以來的最大單季虧損，換算每股淨損0.6元。

葉家銘今天表示，客戶訂單已慢慢回籠，得力第3季營運將翻正，第4季應該可以回到去年同期水準，全年一定會賺錢。

至於得力本周董事會決議越南投資設立成衣廠案喊卡。葉家銘解釋，為了呼應「一次購足、集中採購」的服飾業採購趨勢，得力希望規劃上中下游垂直整合，除了原本生產布，進一步切入成衣市場，相關目標不變。

只是得力原本切入成衣市場兵分多路進行，此次喊卡為其中得力自行設廠的計畫，因為得力已經找到一個有經驗的成衣團隊，得力透過將旗下胚布廠福發實業釋股35%的方式，引進該成衣團隊，接下來雙方將合作切入成衣市場。一方面因為合作對象有成衣經驗，對得力而言可以縮短進入成衣市場的學習曲線；二方面雙方一起合作，得力的資本支出負擔不會那麼重，在疫情下可以多保留一些現金。