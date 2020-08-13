黎巴嫩爆炸效應 航港局展開專案聯合督導及防災演練

交通部航港局今（13）日表示，這次黎巴嫩貝魯特港口倉庫爆炸，引發國人關切港區危險品存放問題，航港局已展開專案聯合督導及防災應變演練，未來將持續督導業者落實危險物品儲放管理計畫及相關規定，加強港區從事危險品裝卸儲轉業者的安全作業宣導。

航港局指出，引起此次黎巴嫩貝魯特港口倉庫爆炸的硝酸銨，依據「國際海運危險品準則（IMDG Code）」歸屬於第 5.1類危險物品，以貨櫃儲運為主，裝卸港口及數量會因進、出及轉口而動態變化，另一種類型則為在商港區設置危險品倉庫，儲存硝酸銨。

為確認港區儲放硝酸銨貨櫃集散站及倉庫是否符合相關規定，航港局於今日與港務公司及台中港區消防隊一起進行專案聯合督導隊，上午進行台中港萬海、長榮等兩個貨櫃集散站督導，下午進行聯華氣體公司一處儲放硝酸銨倉庫進行督導，並訂於9月3日與相關單位進行防災應變演練。

航港局說，按照商港法規規定，港區危險品管理業者須依規定提報儲放管理計畫，港務公司則規劃危險物品專區、高度危險物品管理、訂定災害防救計畫、防災演練及災害應變。航港局則辦理聯合危險物督導、業者教育訓練。危險品主管機關（硝酸銨部分為消防署）依主管法規進行管理及儲放場所檢查。目前台中港港務消防隊本於主管機關權責於今年8月6日已針對該港硝酸銨儲放場所進行安全檢查，檢查結果合格。

航港局強調，除本次聯合督導外，將持續督導業者落實危險物品儲放管理計畫及相關規定，針對港區從事危險品裝卸儲轉業者加強安全作業宣導。目前已依國際公約制訂「危險物品作業手冊」，將於今（2020）年底完成納入法制規範；另現已完成危險物品從業人員完整教材，將持續辦理教育訓練。