羨慕！疫情採分組辦公 星展銀行加碼福利金7500元

星展銀行今天宣布，考量同仁疫情期間不僅需要配合公司政策調整辦公地點與辦公形式，同時更面對疫情帶來的衝擊，特別強化員工福利，加碼新台幣7500元至彈性福利金，彈性福利金額度增加至4萬5900元或5萬100元，增幅近20%。

星展銀行台灣區總經理林鑫川表示，疫情除考驗企業數位化與應變緊急情況的能力，更考驗著人們適應不同生活與工作樣態的能力，為了因應疫情，星展銀行台灣區自3月至6月全面啟動分組辦公，並於6月進行部份居家辦公演練。為了感謝同仁在非常時期的辛勞，星展銀行台灣區特別將台灣同仁今年度彈性福利金加碼7500元，並提升防疫與醫療保健相關福利措施。

林鑫川表示，星展銀行是從2013年推出的彈性福利金，在每年年初即給予每位員工全年度的福利金額度，依不同職級編列3萬8400元或4萬2600元，讓員工能依據個人需要或偏好，自行決定使用方式，舉凡休閒旅遊、醫療保險或教育學習等，都可以申請福利金補助範疇。今年考量疫情可能對員工帶來諸多不便與不確定性，特別擴充彈性福利金額度，加碼7500元，讓額度增加至4萬5900元或5萬100元，增幅近20%，讓同仁能有更充裕的資源應對疫情。

除了加碼彈性福利金，星展銀行台灣區也將新冠病毒等法定傳染病納入公司團保範圍，並於今年將「防疫用品」納入彈性福利金申請項目範圍，開放同仁使用彈性福利金購買包含消毒用品、防疫家電、維他命、口罩等防疫相關產品。

此外，員工如於今年注射流感疫苗並透過彈性福利金請款，亦可於明年獲得800元的額外彈性福利金額度，補助疫苗施打費用。另順應未來居家辦公可能成為工作新型態，星展銀行台灣區也將辦公用品及設備納入彈性福利金購買項目之一。