疫情帶動市場需求 宏碁Chromebook亞太五國市占第一

疫情延燒全球，居家及遠距需求讓全球Chromebook市場創下第2季正成長，根據最新市調資料指出，第2季亞太地區Chromebook市場較上一季成長193%，年增率以430%創下歷史新高，顯見Chromebook在亞洲地區使用型態的轉變，突破性需求亦創造市場新局面。

宏碁Chromebook長期坐穩歐美領導者地位，更積極部署泛亞因疫情帶動的市場需求、即時反應；宏碁第2季在亞太地區奪下印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國等市場第一名的成績。

目前許多國家即將迎接新學期的到來，Chromebook在教育市場的帶動下影響消費市場的銷售成長。

宏碁Chromebook全力強攻亞洲市場，下半年亞太地區菲律賓、印尼、日本皆有大型教育標案釋出，商用端也有多項採購需求，宏碁逐步在亞洲市場站穩腳步保持領先；此外，宏碁亦提供多元化Chromebook產品陣容，搭配最新技術與優質設計，更配備抗菌觸控螢幕功能，在疫情嚴峻的時代滿足使用者期待。