宅經濟正旺 新北市政府成立「電商學院」

拓展宅經濟！新北市政府今（13）日舉辦「新北電商學院」成立記者會，號召亞馬遜全球開店、eBay、SHOPLINE、PChome商店街等20家國內外各大電商業者組成新北電商顧問團，提供金流、平台、行銷、公關、物流等各項經營電商所需資源的媒合與發展策略建議，提升企業數位與電商銷售能力。

新北市副市長吳明機表示，今年因新冠肺炎疫情改變民眾生活型態及消費習慣，網路消費大幅增加，為協助新北企業增強經營體質，特別成立「新北電商學院」，以八堂免費系列課程的「教育訓練」、一對一專業顧問解答的「諮詢服務」、邊做邊學的「企業輔導」，以及成功案例分享的「世代轉型」四大主軸，協助新北企業應用電商拓展虛擬通路。

台灣網商協會長張藤耀表示，因疫情影響讓企業更加認知到電子商務發展的重要性，企業面對轉型議題，需先改變思維並親自學習，從公司內部轉型做起。他說，新北市這次成立「新北電商學院」，協助新北企業解決數位轉型面臨的困難，透過完整的輔導方案，提供企業最實際的協助。

新北市經發局補充，活動現場安排「新常態下的企業數位新思路」講座，由台灣數位行銷第一把手─麥肯廣告集團執行長張志浩，解析從營運優化、顧客體驗，到商業模式再造的成功企業轉型秘訣，讓新北企業運用新銷售模式拓展宅經濟市場。