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合庫人壽十周年唱遊會 8月28日隆重登場

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
2020年成軍的守護者樂團力邀阿中部長一起演唱家庭照顧者主題曲「愛不孤單」。圖／合庫人壽提供
2020年成軍的守護者樂團力邀阿中部長一起演唱家庭照顧者主題曲「愛不孤單」。圖／合庫人壽提供

邁入十周年的合庫人壽，今年活動除了以往的公益市集及演唱會之外，還邀請五位家庭照顧者成立「守護者樂團」鼓勵照顧者追求自己的夢想。團員們從成軍到登台演出只有六個月時間，半年的密集團練就引起各界對於這支素人樂團的注目，其間不乏有照顧經驗的藝人探班，還有關懷長照議題的立委也表示關切，讓每個團員對於接下來的一連串登台演出充滿信心。

守護者樂團的五名團員都是資深家庭照顧者，在長期的照顧歷程中都承受了精神上及經濟上的壓力，蠟燭兩頭燒的生活讓他們對於自己的夢想都望之卻步，一直到長照政策上路，提供了長照四包錢的專業服務，他們才開始有喘息的時間，再加上家總的鼓勵及合庫人壽提供的資源，讓他們可以追求年輕時的音樂夢想。在疫情嚴峻的時刻，更是難得。

根據英國家庭照顧者總會(Carers UK)2020年4月23日發表的最新調查顯示，疫情期間有55%的家庭照顧者認為更感到手足無措、精疲力盡，因此疫情中的照顧者非常需要支持。反觀台灣疫情控制良好，居家服務或日照中心並未停辦，家庭受到影響的程度較少，家庭照顧者關懷總會理事長郭慈安也為此表示，「台灣家庭照顧很幸運」。

為向防疫人員致謝，「守護者樂團」也特別希望邀請長照2.0的推手阿中部長一起合唱演出「愛不孤單」，這首歌是由陳建寧老師為家庭照顧者寫的公益單曲，曾於2018年邀請陳時中部長一同合唱及拍攝MV，所以守護樂團特別挑選這首別具意義的歌曲邀請阿中部長一起為廣大的家庭照顧者發聲。

「守護PLUS夢想更踏實」2020唱遊會，首場將於合庫金控總部大樓舉辦，8月28日當日公益市集於下午4點開始，人氣網美苿晶、藝人張秀卿帶大家一起逛各式美食、文創、生活小物等，守護者聯盟企業艾瑪絲在現場提供免費頭皮檢測活動，由知名演員蔡力允擔任品牌大使。而照顧咖啡館還特別邀請林曉培擔任快閃店長，並提供手工糕點預購服務請大家一起支持照顧者。

現場的朋友能夠打卡換好禮，還可以抽晚上7點公益演唱會門票，由知名歌手黃品源、張秀卿、林曉培等人擔綱演出，來不及參與索票活動的朋友，也能透過合庫人壽粉絲團觀看直播演唱會、參加抽獎。貼心提醒，為配合政府防疫政策，參加活動請務必配戴口罩，配合量體溫、酒精消毒，保持戶外1.5公尺社交距離等措施。

9月份守護者樂團與林曉培、賴銘偉、張芸京及卓義峯分別於北北基、苖栗、台中、高雄等六縣市貨櫃巡迴演唱，不需索取門票，現場也有守護好禮抽獎活動，歡迎大家一起來為家庭照顧者支持打氣，詳請請上合庫人壽粉絲團查詢。

合庫金 疫情

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