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仿冒MIT口罩追追追！經濟部抓到假冒品皆來自蝦皮購物

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

仿冒MIT口罩追追追！繼財政部關務署於邊境查獲疑似仿冒MIT的大陸製進口醫用口罩，經濟部標檢局在查察實體店面及網路商店販售疑似偽造口罩國家隊醫用口罩亦有斬獲，總計查獲5件疑似有假冒正廠醫用口罩的情形。

標檢局指出，目前偽劣MIT口罩處理機制包含加強邊境管制及後市場稽查雙管齊下，以維護消費者權益。在加強邊境管制部分由食藥署、關務署及貿易局等單位負責。海關已發布新聞稿宣布查獲逾14萬片偽標產地「MADE IN TAIWAN」的口罩，多因虛報貨品名稱被查獲。

市場稽查部分，標準局已制定「MIT口罩商品專案市場檢查計畫」，預計每周查核美妝、藥妝店、夜市、大賣場、便利商店實體店面300家次及每日普查蝦皮、松果購物、樂天、奇摩、pchome等網路平台電商銷售的網址，並結合進口口罩情資加強監控，如有非醫用混充醫用或偽造正牌廠商產品，經查獲者，移請食藥署依相關規定處理；如涉及偽造變造送保二總隊刑事警察大隊偵辦。若屬網路平台販售商品，將通知電商平台下架。

標檢局表示，「杜絕仿冒MIT口罩」的後市場稽查已查核4個網路平台，查獲5件並購得樣品，皆來自蝦皮購物，經廠商確認仿冒違規屬實，已函送食藥署處置，並將通知電商平台下架，另已查核實體店面83家，尚無發現涉仿冒的情事。

標檢局指出，以非醫療口罩號列進口改醫療用口罩販售極可能涉犯藥事法及刑法第255條虛偽標記與販賣陳列輸入該商品罪、刑法第339條詐欺罪，呼籲不要誤蹈法網，電商也應制定自律規範，要求賣家應落實標示正確性，以維護消費者權益。

同時，標檢局也提醒消費者於選購及使用該等商品時，應詳加注意標示資訊是否完整（包含生產/製造商名稱、地址、電話及商品原產地），若為醫用口罩，則須標有衛福部核發的醫療器材許可字號。

口罩 仿冒 MIT

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