口罩搶購再起！美廉社「8分鐘！5萬盒全賣光」

口罩搶購風潮再起！美廉社日前宣布口罩預購活動，推出8月13日起口罩預購活動，共計備妥5萬盒供民眾購買，不料今（13）日開賣後僅8分鐘，就宣布全台5萬盒口罩已經全賣光。

美廉社今早在官網宣布「8分鐘！全台5萬盒已經全賣光」，並稱「對不起，請大家不要再排隊了！抱歉抱歉！口罩完售」、「我們會再努力進貨，未來再給各位更多服務。」

由於先前美廉社對這波預購活動稱「免憂搶嘸口罩」，但沒想到一開賣就被秒殺，引發民眾抱怨。民眾反應「美廉社讓大家免憂搶不到口罩，多少人早起去排隊，結果是怎麼操作的？！」也有人說，「應該要把機會讓給更多人，一人限一盒就好，一人5盒當然沒幾個可以買到。」

美廉社表示，口罩數量實在有限，一有餘綽量體就會酌情釋出，會持續作為防疫夥伴。另外，美廉社亦是政府口罩預購指定領取點，目前政府的網路實名制預購還是可以訂購的。