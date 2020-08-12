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大魯閣出脫全部持股 新光三越100%持有草衙道購物中心

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導

大魯閣（1432）12日董事會通過擬以約1.99億元將所持有及子公司大魯閣建設持有的大魯閣開發股權出售給新光三越。大魯閣開發負責經營高雄草衙道購物中心，交易完成之後，大魯閣對於大魯閣開發的持股比率為0%。

大魯閣董事會12日也代子公司公告出售上海基創體育管理股份有限公司40%股權予上海奧遠體育管理有限公司，另出售19.19%股權予濟南貿基商貿有限公司。

透過此次交易，大魯閣對於上海基創的持股將降低至40%，未來僅維持現有場館經營，轉而持續開拓體驗型購物中心的品牌授權及管理輸出。

大魯閣董事會也通過依公司法第241條規定，配發資本公積新台幣3億元，若以減資後的股本7.5億計算，每股可配發4元現金。並將於10月28日召開臨時股東會，討論以資本公積發放現金案。

大魯閣實業自去年積極整理整頓旗下事業體，陸續處分旗下長期虧損的轉投資，並透過財務架構的持續調整，將關鍵資源聚焦在體驗型商場及核心的運動休閒事業，力拼本業獲利。受惠於疫情趨緩及疫情期間的策略調整得宜，大魯閣7月合併營收雙增，年增4.63%，回到營運成長軌道，經營體質持續穩定與強化。

大魯閣 上海

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