築間不畏疫情加速展店 進駐一中商圈開全台第61店

不畏新冠疫情衝擊，築間餐飲集團逆勢加速展店腳步，旗下「築間幸福鍋物」正式插旗台中一中商圈，開出全台第61家分店，也是中部地區第32店，展現積極深耕中部市場、搶攻年輕消費客層的企圖心。

據了解，今年到目前為止，「築間幸福鍋物」已陸續開出6分家分店，幾乎以一個多月開一店的速度快速展店。

築間餐飲集團旗下有「築間幸福鍋物」，與「燒肉SMILE」兩個品牌。其中，「築間幸福鍋物」第62店預計近期進駐桃園，而「燒肉SMILE」則有3家分店。

築間餐飲集團創辦人林楷傑指出，一般民眾認為，一中商圈多數以特色小吃美食為主，帶著走、帶著吃，鮮少連鎖餐飲品牌進駐。也因此，三五好友若想找一個適合聚餐、聊天舒適的用餐環境，還得驅車另覓用餐地點，相當不便。

考量一中商圈民眾聚餐的便利性，並提供更多元的選擇，築間餐飲集團決進駐一中商圈，地點就選在台中一中正對面。目前，築間幸福鍋物全台擁有61間店，中部地區就有32家店，占了全台的52%。

林楷傑表示，築間餐飲集團首次在商圈開設分店，目的就是為了讓一中商圈逛街的民眾，也可以輕鬆吃高CP值的鍋物。一中店營業時間從上午11點至凌晨4點，也提供宵夜族群一個全新的用餐選擇。

築間的套餐選擇也非常多元化，火鍋的靈魂鍋底就有10種選擇，主餐也多達20多種，消費者最在意的價位部分，從320元至2,390元，可依個人喜好任意搭配。

據市調統計，台灣人喜歡吃鍋，一年可以吃掉3億鍋，從平價火鍋到高檔火鍋，從個人鍋到鴛鴦鍋等，台灣的火鍋文化連外國人也朝聖。

林楷傑1996年初接觸餐飲文化，2010年與日本協力廠商經數年研發配方，運用當地「崁仔頂魚市場」漁業資源，在基隆創立首家石頭火鍋店，隨後於2013年進軍大台北市場，2015年進軍大台中市場，2017年正式成立築間餐飲集團。

同時，築間也在上海創立海外總部，將台灣軟實力推向國際。目前除了台灣之外，上海也有4間分店，事業版圖仍持續穩定增加中，林楷傑強調，要將幸福的味道傳遞到每一個人心中。

林楷傑說，築間堅持提供新鮮高品質的海鮮食材，以及高CP值且平易近人的消費模式，依時令提供多樣化餐點，打造評價美味與健康兼顧的商品。

食材採購團隊購入符合食安標準且安心認證的新鮮蔬果，以「濕式」熟成肉品，及堅持產地直送的海鮮食材，提供消費者食用。