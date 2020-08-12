台中建經協會大師講座 流通教父徐重仁談「利他的路」

「解決顧客的不方便，就是商機！」流通業教父徐重仁今(12)日應台中市建築經營協會大師講座邀請，以「走舊路，到不了新地方」為題開講。他強調，做任何事業都必須不斷精進，思考創造特色與差異化，才能在市場勝出。

徐重仁也以多年來的工作經歷，給專業經理人建議；領導與帶人要著重理性與感性的平衡，不忘時常自省，找出突破解決之道，並以「利他」的精神經營事業。

在創新與品牌打造方面，他也提出，創新不是無中生有，而是回歸人的基本面，滿足市場與顧客需求至關重要。

台中市建築經營協會大師講座進入下半年，與會的講師越發精彩，8月邀請徐重仁開講，徐重仁完整公開40年企業經營心得，使講座更添精彩，吸引大批會員到場聆聽。

台中市建經協會理事長邱名仕指出，徐重仁曾擔任統一超商總經理與全聯福利中心總裁，台灣流通產業一波又一波的轉變、導向不同的服務領域，徐重仁都深刻參與其中。

他在退休後擔任總統府國策顧問，並創辦重仁塾及筑誠創研，重視各年齡層的推廣教育亦親自開講分享，以他個人多年來企業經營智慧，能夠提供企業主全新思維，在競爭市場中找尋切入點。

1977年，徐重仁自早稻田大學商學研究科流通經濟學碩士畢業，返台後加入統一集團，他自統一超商創始以來便參與經營，從連續虧損七年至今終成台灣第一大零售業公司，引領台灣連鎖便利商店的蓬勃發展。

而留日的背景，讓他對於日美先進零售業的觀察入微，再加上洞悉國內消費趨勢、生活型態轉變等，引領台灣流通產業走向不一樣的路。

演講中，他從學生時代談起，如何開啟與流通及零售的不解之緣，以及他是如何將便利商店引進台灣。而過程中，是如何從消費者的「不方便」看到商機，便利商店種種創新不只迎合時代潮流，更是站在顧客的角度，提供好的商品與服務。

轉任全聯福利中心總裁後，徐重仁也發起了第二次流通革命：關於超市的改革，導入生鮮產品、營造幸福賣場，並結合科技，持續進化。