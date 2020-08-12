快訊

羅霈穎60歲冥誕！「靈堂響起電音」好友露背水鑽晚禮服入場

國防部偵獲中校意圖向中共兜售情資案 扣押涉案者

台中建經協會大師講座 流通教父徐重仁談「利他的路」

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
徐重仁(中)當場舉辦簽書會。記者宋健生／攝影
徐重仁(中)當場舉辦簽書會。記者宋健生／攝影

「解決顧客的不方便，就是商機！」流通業教父徐重仁今(12)日應台中市建築經營協會大師講座邀請，以「走舊路，到不了新地方」為題開講。他強調，做任何事業都必須不斷精進，思考創造特色與差異化，才能在市場勝出。

徐重仁也以多年來的工作經歷，給專業經理人建議；領導與帶人要著重理性與感性的平衡，不忘時常自省，找出突破解決之道，並以「利他」的精神經營事業。

在創新與品牌打造方面，他也提出，創新不是無中生有，而是回歸人的基本面，滿足市場與顧客需求至關重要。

台中市建築經營協會大師講座進入下半年，與會的講師越發精彩，8月邀請徐重仁開講，徐重仁完整公開40年企業經營心得，使講座更添精彩，吸引大批會員到場聆聽。

台中市建經協會理事長邱名仕指出，徐重仁曾擔任統一超商總經理與全聯福利中心總裁，台灣流通產業一波又一波的轉變、導向不同的服務領域，徐重仁都深刻參與其中。

他在退休後擔任總統府國策顧問，並創辦重仁塾及筑誠創研，重視各年齡層的推廣教育亦親自開講分享，以他個人多年來企業經營智慧，能夠提供企業主全新思維，在競爭市場中找尋切入點。

1977年，徐重仁自早稻田大學商學研究科流通經濟學碩士畢業，返台後加入統一集團，他自統一超商創始以來便參與經營，從連續虧損七年至今終成台灣第一大零售業公司，引領台灣連鎖便利商店的蓬勃發展。

而留日的背景，讓他對於日美先進零售業的觀察入微，再加上洞悉國內消費趨勢、生活型態轉變等，引領台灣流通產業走向不一樣的路。

演講中，他從學生時代談起，如何開啟與流通及零售的不解之緣，以及他是如何將便利商店引進台灣。而過程中，是如何從消費者的「不方便」看到商機，便利商店種種創新不只迎合時代潮流，更是站在顧客的角度，提供好的商品與服務。

轉任全聯福利中心總裁後，徐重仁也發起了第二次流通革命：關於超市的改革，導入生鮮產品、營造幸福賣場，並結合科技，持續進化。

他也分享對於現今無人商店、自動販賣機、商店異業跨界、Muji日本新型態店的第一手觀察：超市生鮮、互動式調理櫃台進駐，賣場定位界線模糊，在地食材、產地直送，對於生產者與消費者間的互動更為緊密與重視。

流通業教父徐重仁(左二)應台中市建築經營協會大師講座邀請開講，右二為建經協會理事長邱名仕。記者宋健生／攝影
流通業教父徐重仁(左二)應台中市建築經營協會大師講座邀請開講，右二為建經協會理事長邱名仕。記者宋健生／攝影

徐重仁 統一超商 便利商店

延伸閱讀

全聯最新點換購POLeR三折起 雙面睡袋走到哪睡到哪

日本塑膠袋改收費！超商減量 購物網意外成長3倍

桃園市便利商店門口禁菸 11/5開罰最高1萬元

全聯為什麼不開24小時店面？網揭「關鍵」主因

相關新聞

六都炒房風氣誰最兇？前二名竟不是雙北

根據財政部統計資料庫的資料顯示，今年上半年全國房地合一稅的個人稅收為43.6億元，較去年同期的22.4億元，年增94%，...

台灣香腸6月打進日本超市上架2天搶光 60年老店怎做到的？

老字號黑橋牌「用好心腸做好香腸」的廣告深植人心，在台不僅有高達6成市占率，更在口蹄疫期間打入香港市場，下階段將瞄準亞洲國家與美國華人連鎖超市！

大同經營權之爭未解 傳市場派持股也異動

大同（2371）日前遭遇外資賣壓，導致股價大幅下挫，公司派和市場派相繼受創。大同董事長林郭文艷日前申報轉讓持股後，今（1...

締十億元年營收！他專挑荒地開燒肉店 打造「燒肉南霸天」王國

誰能把燒肉當精品賣，締造年營收10億元的營業額？誰又花3.5億元去打造一家燒肉店？ 答案是南台灣知名燒肉店「碳佐麻里」老闆邱彥騰。

商用車女王！獨家揭密台灣最神秘汽車家族如何雄霸市場28年？

台北第一果菜批發市場像隻不眠巨獸，夜以繼日吞吐超過千噸的貨物，如果說貨物如氧氣，那些3.49噸到超過20噸的貨卡車就是紅血球，像巨人那樣強壯剽悍地扛著重物，穿梭停泊於它的肚腸之中。

美吾華董座李成家涉內線 交保後今照常上班

美吾華（1731）董事長李成家涉嫌內線交易，美吾華、子公司懷特今（12）日股價狂瀉6%。美吾華急滅火，盤中再發公告，李昨...

房仲全聯會龍頭改選添變數 黃鵬䛥宣布出馬角逐

第九屆全國不動產仲介公會全聯會理事長改選，將在9月23日登場，原先已出線的候選人為現任全聯會首席副理事長張世芳，不過昨（...

紡織業老廠房新改裝 進軍雙北辦公空間市場

擁有60多年歷史的聯益紡織廠，隨著時代推進、世界商業模式的改變，製造產業紛紛外移，尋找更低廉的廠房租金與人力成本時，依舊...

美吾華董座 疑涉內線交易

美吾華生技集團董事長李成家昨（11）日傳出被北檢搜索公司及住家，因被指涉及旗下子公司懷特生技內線交易案，現正由檢調偵辦中...

正新匯兌回沖 翻轉局勢

國內輪胎龍頭正新6月由新任董事長陳榮華掌舵，成功翻轉公司虧損局面，正新昨（11）日公布第2季大賺22.63億元，不僅較第...

正新Q2轉盈 純益大增33%

國內輪胎龍頭正新昨（11）日發布半年報，第2季稅後純益約22.63億元，較去年同期成長33.4%，較首季營運成功「虧轉盈...

中研院研究廣效流感疫苗 報捷

中央研究院昨（11）日宣布，由中研院院士翁啟惠領導的基因體研究中心團隊，多年來研究廣效流感疫苗，近期有重大突破，未來將可...

熱門新聞

經濟部宣布三倍券變十倍 首波幸運兒全台2,100位

藝fun券2.0預計60萬份600元 中籤率9%八月底發行

台新買保德信 擬賣彰銀持股

台積籌資 擬發40億美元債

假MIT口罩多 海關連2天抓到逾13萬片

六都炒房風氣誰最兇？前二名竟不是雙北

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。