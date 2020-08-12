小七續推三倍券優惠 這方案討論度最高

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

響應政府振興三倍券，7-ELEVEN續推振興消費優惠。7-ELEVEN表示，自8月15日起至9月8日止，針對紙本振興三倍券延長三大優惠方案，包括討論度最高的「振興三倍券3,000變4,000」、C/P值最高的「200/500面額2倍用」和便利度高的「行動隨時取優惠」。其中「200/500面額2倍用」及「行動隨時取優惠」可搭配預購三倍券加贈的100元購物金一起使用，讓消費金額折上折。

7-ELEVEN續推振興消費優惠，方案一：振興三倍券3,000變4,000，討論度最高，持3,000元紙本振興三倍券即可至7-ELEVEN門市購買面額4,000元的「振興隨取卡」，等同加送1,000元購物金，讓民眾可以慢慢購物使用。(不得與其他振興方案併用。)

方案二：200/500面額2倍用，C/P值最高，除了延續上一波的CITY飲品系列、零食、飲料、泡麵、美妝保養品外，也因應中元節特別加入婆婆媽媽最愛的民生必需品，包括米、罐頭、沙拉油..等高達82項指定商品，使用一張200元振興三倍券，可買滿400元指定商品，使用500元可買滿1,000元指定商品。

方案三：行動隨時取優惠便利度最高，可多入享優惠，分批跨店取貨滿足便利性，包括CITY系列飲品、常溫水、冷藏飲料等，滿足學生、上班族的早餐需求，還能轉贈給親朋好友。

7-ELEVEN表示，第三波振興三倍券領取期間自8月15日至8月31日止，期間每日早上9點至晚上10點，到原預購門市的ibon機台首頁點選「振興三倍券專區」，插健保卡或輸入身分證字號後4碼及領取序號，確認資料後，持ibon小白單到櫃台領取振興三倍券並核對證件即可領取。

三倍券 健保卡

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